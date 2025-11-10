Vážna nehoda nákladného a osobného auta: Na miesto vyslali sanitky a vrtuľník
Cesta je uzavretá.
K vážnej dopravnej nehode nákladného a osobného vozidla došlo na hlavnej ceste za odbočkou na obec Mokrance v smere na Moldavu nad Bodvou v okrese Košice-okolie. Zranenia predbežne utrpeli tri osoby. Cesta smerom na Moldavu nad Bodvou je uzavretá. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému vrátane vrtuľníka leteckej záchrannej služby. „Jedna osoba bola prevezená vrtuľníkom do nemocnice, dve ďalšie sanitkami,“ uvádza polícia s tým, že doprava je usmerňovaná po obchádzkovej trase cez Mokrance.
Foto: Polícia SR - Košický kraj
Ako pre TASR povedal hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, išlo o čelnú zrážku, pričom hasiči vyslobodzovali z osobného auta dve osoby s ťažkými zraneniami.
Ako informovali leteckí záchranári, spolujazdec z osobného auta utrpel rozsiahle poranenia. "Po vyslobodení z vozidla si 20-ročného muža prevzali do starostlivosti leteckí záchranári. Na mieste mu poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pacient s poruchou vedomia a s vážnymi poraneniami viacerých častí tela (tzv. polytraumou) bol po stabilizácii stavu transportovaný vrtuľníkom do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach," uvádza Air - Transport Europe na sociálnej sieti.
Polícia apeluje na vodičov, aby v uvedenom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.
Foto: Hasičský a záchranný zbor
V NÚDCH ošetrili po zrážke vlakov 12 detských pacientov
V Národnom ústave detských chorôb ošetrili po zrážke vlakov pri Pezinku 12 detských pacientov, ani jeden nie je v ohrození života.
J. Biznár: V Pezinku nás od hrozného nešťastia delili desiatky sekúnd
Pri nehode dvoch vlakov v Pezinku mohlo dôjsť k mimoriadne tragickej udalosti, ak by k zrážke došlo v čase, keď jeden z vlakov prechádzal výhybkou.
V STVR plánujú prepustiť približne päť percent zamestnancov
V STVR by malo dôjsť k optimalizácii pracovných miest, dotknúť by sa malo približne piatich percent zo súčasných približne 1700 zamestnancov.
Premiér: Legislatívu ku krádežiam by mohli schváliť na ďalšej schôdzi
Ministerstvá vnútra a spravodlivosti pripravia legislatívu v reakcii na medializované drobné krádeže tak, aby ju poslanci Národnej rady SR mohli schváliť na najbližšej schôdzi.