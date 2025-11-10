  • Články
Vážna nehoda nákladného a osobného auta: Na miesto vyslali sanitky a vrtuľník

  • DNES - 14:20
  • Košice
Vážna nehoda nákladného a osobného auta: Na miesto vyslali sanitky a vrtuľník

Cesta je uzavretá.

K vážnej dopravnej nehode nákladného a osobného vozidla došlo na hlavnej ceste za odbočkou na obec Mokrance v smere na Moldavu nad Bodvou v okrese Košice-okolie. Zranenia predbežne utrpeli tri osoby. Cesta smerom na Moldavu nad Bodvou je uzavretá. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému vrátane vrtuľníka leteckej záchrannej služby. „Jedna osoba bola prevezená vrtuľníkom do nemocnice, dve ďalšie sanitkami,“ uvádza polícia s tým, že doprava je usmerňovaná po obchádzkovej trase cez Mokrance.

Foto: Polícia SR - Košický kraj

Ako pre TASR povedal hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, išlo o čelnú zrážku, pričom hasiči vyslobodzovali z osobného auta dve osoby s ťažkými zraneniami.

Ako informovali leteckí záchranári, spolujazdec z osobného auta utrpel rozsiahle poranenia. "Po vyslobodení z vozidla si 20-ročného muža prevzali do starostlivosti leteckí záchranári. Na mieste mu poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pacient s poruchou vedomia a s vážnymi poraneniami viacerých častí tela (tzv. polytraumou) bol po stabilizácii stavu transportovaný vrtuľníkom do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach," uvádza Air - Transport Europe na sociálnej sieti.

Polícia apeluje na vodičov, aby v uvedenom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.

Foto: Hasičský a záchranný zbor

Zdroj: Info.sk, TASR
