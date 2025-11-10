Orbán: Videl som iba jeden prieskum, v ktorom neviedol Fidesz-KDNP
- DNES - 13:46
- Budapešť
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán tvrdí, že iba raz videl také výsledky prieskumu verejnej mienky, v ktorých vládny blok Fidesz-KDNP nebol na čele.
Podľa servera hvg.hu premiér reagoval na otázku, či už videl výsledky interných prieskumov verejnej mienky, v ktorých by mimoparlamentná strana TISZA viedla, a či sa už niekedy stalo, že by mu predložili nepravdivé údaje, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán vo videu zverejnenom na sociálnej sieti TikTok uviedol, že nikdy nedostal v rámci interných prieskumov nepravdivé údaje.
Podľa slov premiéra po rokoch 2006 a 2007 videl iba jeden interný prieskum, v ktorom neviedol Fidesz-KDNP. „Bolo to v roku 2021, keď sa ľavicová opozícia spojila po primárnych voľbách. V tom čase bola zjednotená opozícia pred nami len o vlások. Odvtedy som videl a poznám len prieskumy, ktoré potvrdzujú spoľahlivý a výrazný náskok vládneho bloku Fidesz-KDNP, a to vďaka jeho serióznemu úsiliu,“ dodal Orbán.
Server dodáva, že v uplynulých mesiacoch nezávislé inštitúty namerali strane TISZA sebavedomý náskok. Strana Pétera Magyara napríklad vedie o 13 percent podľa prieskumu spoločnosti Medián, ale stabilný náskok jej namerali aj inštitúty Publicus, 21 Research Center, Republikon aj Závecz Research.
