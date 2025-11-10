Netanjahu sa stretol s Kushnerom, rokovali o situácii v Pásme Gazy
- DNES - 13:17
- Jeruzalem
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok v Jeruzaleme stretol s Jaredom Kushnerom, poradcom a zaťom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Potvrdila to kancelária izraelského predsedu vlády, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
Kushner pricestoval do Izraela v nedeľu, potvrdil zdroj agentúre Reuters. Spoločné rokovanie však strany vopred oficiálne neohlásili.
Podrobnosti o stretnutí Netanjahuova kancelária neposkytla. Podľa izraelských médií sa rokovania týkali úsilia Spojených štátov zabezpečiť dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy. Ako informoval TOI, veľká časť rokovania bola venovaná otázke návratu tiel rukojemníkov, ktoré sa stále nachádzajú v Gaze.
Trump ešte v septembri predstavil 20-bodový plán na ukončenie dvojročnej vojny v Pásme Gazy. Jeho prvá fáza zahŕňala prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra, a výmenu rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiaval, za palestínskych väzňov.
Od začiatku platnosti prímeria Hamas prepustil 20 živých rukojemníkov a odovzdal telá ďalších 24. Pozostatky štyroch obetí však naďalej zostávajú v Gaze. Izrael na oplátku prepustil približne 2000 palestínskych väzňov a odovzdal telá 315 Palestínčanov.
Podrobnosti druhej fázy, vrátane nasadenia medzinárodných bezpečnostných síl, odzbrojenia Hamasu a správy povojnového Pásma Gazy, zatiaľ neboli dohodnuté, napísala agentúra AP.
Kremeľ pripravuje Putinovu cestu do Indie ešte pred koncom roka
Kremeľ v pondelok oznámil, že „aktívne pripravuje“ pracovnú cestu ruského prezidenta Vladimira Putina do Indie ešte pred koncom tohto roka.
Orbán: Videl som iba jeden prieskum, v ktorom neviedol Fidesz-KDNP
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán tvrdí, že iba raz videl také výsledky prieskumu verejnej mienky, v ktorých vládny blok Fidesz-KDNP nebol na čele.
Šéf COP30: Bohaté krajiny stratili nadšenie pre boj proti klimatickej kríze
Bohaté krajiny stratili nadšenie pre boj proti klimatickej kríze, zatiaľ čo Čína napreduje v produkcii a využívaní technológií na výrobu čistej energie.
Sergej Lavrov je v prípade potreby pripravený stretnúť sa s Rubiom
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti zverejnenom v nedeľu uviedol, že je pripravený osobne sa stretnúť s americkým ministrom zahraničia Marcom Rubiom.