  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 10.11.2025Meniny má Tibor
11°Bratislava

V STVR plánujú prepustiť približne päť percent zamestnancov

  • DNES - 13:07
  • Bratislava
V STVR plánujú prepustiť približne päť percent zamestnancov

V STVR by malo dôjsť k optimalizácii pracovných miest, dotknúť by sa malo približne piatich percent zo súčasných približne 1700 zamestnancov.

V tlačovej správe to uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková, rozhodnutie odôvodnila výsledkami personálneho auditu.

Je to manažérske rozhodnutie prijaté s cieľom zvýšiť efektívnosť a hospodárnosť riadenia bez ohrozenia chodu verejnoprávnej inštitúcie a zachovania plnohodnotného fungovania jej médií,“ uviedla Flašíková. Cieľom úpravy organizačnej a personálnej štruktúry nie je podľa jej slov samotná redukcia zamestnancov, ale zvýšenie efektívnosti práce, lepšie zosúladenie personálnych kapacít s reálnymi potrebami a modernizácia riadenia. „Zmeny zahŕňajú aj revíziu dlhodobo neobsadených pracovných miest, ktoré boli síce rozpočtovo kryté, ale neboli reálne využívané,“ dodala šéfka telerozhlasu.

Audit podľa nej odhalil množstvo skrytých problémov spôsobených dlhodobo zanedbanými personálnymi otázkami, vysokým technologickým dlhom, systémovými pochybeniami a neaktuálnymi internými predpismi. „Identifikované boli aj nedostatky v pracovnoprávnych a zmluvných vzťahoch, vrátane chýbajúcej definície pracovných povinností a zodpovedností,“ dodala Flašíková.

Deklarovala, že STVR plánuje v ďalších fázach realizovať aj opatrenia zamerané na digitalizáciu a automatizáciu interných procesov. „Súčasťou plánov je zavedenie jasných a transparentných kritérií hodnotenia výkonu, zníženie duplicít a optimalizácia rozloženia pracovných kapacít v rámci organizácie,“ zdôraznila.

Implementácia týchto opatrení má posilniť transparentnosť, hospodárnosť a dlhodobú udržateľnosť verejnoprávnej inštitúcie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
J. Biznár: V Pezinku nás od hrozného nešťastia delili desiatky sekúnd

J. Biznár: V Pezinku nás od hrozného nešťastia delili desiatky sekúnd

DNES - 13:08Domáce

Pri nehode dvoch vlakov v Pezinku mohlo dôjsť k mimoriadne tragickej udalosti, ak by k zrážke došlo v čase, keď jeden z vlakov prechádzal výhybkou.

Premiér: Legislatívu ku krádežiam by mohli schváliť na ďalšej schôdzi

Premiér: Legislatívu ku krádežiam by mohli schváliť na ďalšej schôdzi

DNES - 12:50Domáce

Ministerstvá vnútra a spravodlivosti pripravia legislatívu v reakcii na medializované drobné krádeže tak, aby ju poslanci Národnej rady SR mohli schváliť na najbližšej schôdzi.

Premiér: Druhé kolo prepúšťania na okresných úradoch je zastavené

Premiér: Druhé kolo prepúšťania na okresných úradoch je zastavené

DNES - 12:44Domáce

Druhé kolo prepúšťania zamestnancov okresných úradov sa zastavuje. Po pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády SR to oznámil premiér Robert Fico (Smer-SD).

Helexa: Systém ETCS pri zrážke vlakov pri Pezinku zafungoval, zmiernil následky

Helexa: Systém ETCS pri zrážke vlakov pri Pezinku zafungoval, zmiernil následky

DNES - 12:37Domáce

Bezpečnostný systém ETCS počas nedeľnej zrážky vlakov zafungoval a spomalením jednej zo súprav prispel k zníženiu následkov železničného nešťastia.

Vosveteit.sk
Najnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako myNajnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako my
Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hryZlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelomNajdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónuTvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičovZlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojovČip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániťNeotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úloháchZačína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisíckyGeneral Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP