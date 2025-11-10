V STVR plánujú prepustiť približne päť percent zamestnancov
V STVR by malo dôjsť k optimalizácii pracovných miest, dotknúť by sa malo približne piatich percent zo súčasných približne 1700 zamestnancov.
V tlačovej správe to uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková, rozhodnutie odôvodnila výsledkami personálneho auditu.
„Je to manažérske rozhodnutie prijaté s cieľom zvýšiť efektívnosť a hospodárnosť riadenia bez ohrozenia chodu verejnoprávnej inštitúcie a zachovania plnohodnotného fungovania jej médií,“ uviedla Flašíková. Cieľom úpravy organizačnej a personálnej štruktúry nie je podľa jej slov samotná redukcia zamestnancov, ale zvýšenie efektívnosti práce, lepšie zosúladenie personálnych kapacít s reálnymi potrebami a modernizácia riadenia. „Zmeny zahŕňajú aj revíziu dlhodobo neobsadených pracovných miest, ktoré boli síce rozpočtovo kryté, ale neboli reálne využívané,“ dodala šéfka telerozhlasu.
Audit podľa nej odhalil množstvo skrytých problémov spôsobených dlhodobo zanedbanými personálnymi otázkami, vysokým technologickým dlhom, systémovými pochybeniami a neaktuálnymi internými predpismi. „Identifikované boli aj nedostatky v pracovnoprávnych a zmluvných vzťahoch, vrátane chýbajúcej definície pracovných povinností a zodpovedností,“ dodala Flašíková.
Deklarovala, že STVR plánuje v ďalších fázach realizovať aj opatrenia zamerané na digitalizáciu a automatizáciu interných procesov. „Súčasťou plánov je zavedenie jasných a transparentných kritérií hodnotenia výkonu, zníženie duplicít a optimalizácia rozloženia pracovných kapacít v rámci organizácie,“ zdôraznila.
Implementácia týchto opatrení má posilniť transparentnosť, hospodárnosť a dlhodobú udržateľnosť verejnoprávnej inštitúcie.
J. Biznár: V Pezinku nás od hrozného nešťastia delili desiatky sekúnd
Pri nehode dvoch vlakov v Pezinku mohlo dôjsť k mimoriadne tragickej udalosti, ak by k zrážke došlo v čase, keď jeden z vlakov prechádzal výhybkou.
Premiér: Legislatívu ku krádežiam by mohli schváliť na ďalšej schôdzi
Ministerstvá vnútra a spravodlivosti pripravia legislatívu v reakcii na medializované drobné krádeže tak, aby ju poslanci Národnej rady SR mohli schváliť na najbližšej schôdzi.
Premiér: Druhé kolo prepúšťania na okresných úradoch je zastavené
Druhé kolo prepúšťania zamestnancov okresných úradov sa zastavuje. Po pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády SR to oznámil premiér Robert Fico (Smer-SD).
Helexa: Systém ETCS pri zrážke vlakov pri Pezinku zafungoval, zmiernil následky
Bezpečnostný systém ETCS počas nedeľnej zrážky vlakov zafungoval a spomalením jednej zo súprav prispel k zníženiu následkov železničného nešťastia.