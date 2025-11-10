Premiér: Legislatívu ku krádežiam by mohli schváliť na ďalšej schôdzi
Ministerstvá vnútra a spravodlivosti pripravia legislatívu v reakcii na medializované drobné krádeže tak, aby ju poslanci Národnej rady SR mohli schváliť na najbližšej schôdzi. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Fico cez víkend vyhlásil, že ak sa v praxi ukáže, že niektoré paragrafy v Trestnom zákone nefungujú a prináša to negatívny jav, treba to zrušiť. Zákon sa dá podľa neho zmeniť aj v zrýchlenom režime. Vyhlásil, že sa čuduje niektorým štátnym predstaviteľom, prečo sa „tak držia“ novelizácie trestných kódexov, ktorá podľa opozície aj samospráv nárast kriminality spôsobila. Pripomenul však, že aj keď sa sprísni zákon, nevedie to páchateľov prestať s trestnou činnosťou.
J. Biznár: V Pezinku nás od hrozného nešťastia delili desiatky sekúnd
Pri nehode dvoch vlakov v Pezinku mohlo dôjsť k mimoriadne tragickej udalosti, ak by k zrážke došlo v čase, keď jeden z vlakov prechádzal výhybkou.
V STVR plánujú prepustiť približne päť percent zamestnancov
V STVR by malo dôjsť k optimalizácii pracovných miest, dotknúť by sa malo približne piatich percent zo súčasných približne 1700 zamestnancov.
Premiér: Druhé kolo prepúšťania na okresných úradoch je zastavené
Druhé kolo prepúšťania zamestnancov okresných úradov sa zastavuje. Po pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády SR to oznámil premiér Robert Fico (Smer-SD).
Helexa: Systém ETCS pri zrážke vlakov pri Pezinku zafungoval, zmiernil následky
Bezpečnostný systém ETCS počas nedeľnej zrážky vlakov zafungoval a spomalením jednej zo súprav prispel k zníženiu následkov železničného nešťastia.