Galek: Jurisa odvolali za to isté, čo v súčasnosti robí ÚRSO pri cenách energií
- DNES - 12:43
- Bratislava
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydal prvé rozhodnutia pre dodávateľov elektriny a plynu na rok 2026, v ktorých má napríklad cena elektriny pre domácnosti stúpnuť o 22 - 28 %.
Keď tým istým spôsobom postupoval a informoval o regulovaných cenách pred dvoma rokmi vtedajší predseda regulačného úradu Andrej Juris, bol predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) odvolaný z funkcie, upozornil v pondelok na tlačovej konferencii opozičný poslanec Karol Galek (SaS).
Na miesto bývalého predsedu úradu podľa Galekových slov dosadil následne Fico „svojho človeka“ Jozefa Holjenčíka. „Dnes tento jeho človek postupuje úplne rovnako. Vydal cenové rozhodnutia ešte predtým, ako zasadla vláda, a tieto cenové rozhodnutia predbiehajú práve rozhodnutie vlády o energopomoci,“ uviedol Galek.
V prípade energopomoci opozičný poslanec skonštatoval, že zatiaľ to vyzerá iba na plošné rozhadzovanie stoviek miliónov eur, a to zo štátneho rozpočtu. „Akákoľvek energopomoc zo štátneho rozpočtu nie je nič iné ako obyčajná politická korupcia za peniaze nás všetkých,“ dodal Galek.
