Premiér žiada Jozefa Ráža, aby s okamžitou platnosťou odvolal vedenie ZSSK
- DNES - 12:17
- Bratislava
Premiér Robert Fico (Smer-SD) žiada ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby s okamžitou platnosťou odvolal celé vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a predstavil návrhy na vymenovanie nových predstaviteľov.
Priblížil tiež, že Ráž mu ponúkol svoju funkciu, no on sa rozhodol „v tomto okamihu“ inak. Premiér to uviedol po pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády k nehode vlakov pri Pezinku.
„Bez ohľadu na to, či títo ľudia majú alebo nemajú priamo zodpovednosť za nešťastie, je to druhé nešťastie v krátkom čase, ide o osobnú dopravu (...). Tu sa bavíme o modernom úsekom železníc medzi Bratislavou a Žilinou, kde je miera bezpečnosti na maximálnej úrovni, preto v danom okamihu pristupujem len k tomuto kroku,“ povedal.
Objasnil, že Ráž bol v čase nehody v zahraničí. „Očakávam od pána ministra, ktorý by mal docestovať na Slovensko v najbližších hodinách, aby pristúpil k tomuto rozhodnutiu a celé vedenie ZSSK odvolal zo svojich pozícií a pripravil návrhy na vymenovanie nových predstaviteľov slovenského národného dopravcu,“ dodal Fico.
Premiér spresnil, že rezort dopravy spolu s príslušnými dopravnými zložkami v stredu (12. 11.) predstavia návrh kompenzácie pre zranených po zrážke vlakov pri Pezinku, ale i nehodovej udalosti, ku ktorej došlo ešte v polovici októbra pri Rožňave. Zároveň požiadal rezort o to, aby do troch týždňov predstavil návrh preventívnych opatrení na zvýšenie bezpečnosti.
Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik potvrdil, že rušňovodič regionálneho vlaku prešiel na červenú a zaradil sa do dráhy pred rýchlik, ktorého rušňovodič už nestačil zrážke zabrániť. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
Galek: Jurisa odvolali za to isté, čo v súčasnosti robí ÚRSO pri cenách energií
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydal prvé rozhodnutia pre dodávateľov elektriny a plynu na rok 2026, v ktorých má napríklad cena elektriny pre domácnosti stúpnuť o 22 - 28 %.
L. de Guindos: Ak sa ekonomická situácia nezmení, úrokové sadzby sú adekvátne
Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky sú momentálne na adekvátnej úrovni. To, samozrejme, platí dovtedy, dokiaľ nedôjde k zmene ekonomickej situácie.
Nedostatok personálu v letovej prevádzke zasiahol tisíce letov v USA
Nedostatok personálu v letovej prevádzke zasiahol cez víkend tisíce letov v USA. A na budúci týždeň sa situácia ešte zhorší, ak bude odstávka federálnej vlády pokračovať.
Danko: Zotrvám v pozícii, že SNS nemôže podporiť zmeny v hazarde
Koaličná SNS nemôže podporiť novelu zákona o hazardných hrách. Vyhlásil to šéf SNS Andrej Danko.