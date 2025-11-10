  • Články
Premiér: MD predstaví návrh odškodnenia po zrážke vlakov pri Pezinku i Rožňave

  • DNES - 11:57
  • Bratislava
Premiér: MD predstaví návrh odškodnenia po zrážke vlakov pri Pezinku i Rožňave

Ministerstvo dopravy (MD) SR spolu s príslušnými dopravnými zložkami v stredu (12. 11.) predstaví návrh kompenzácie pre zranených po zrážke vlakov pri Pezinku (v nedeľu 9. 11.), ale i nehodovej udalosti, ku ktorej došlo ešte v polovici októbra pri Rožňave.

Po pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Žiaľ, tí, ktorí utrpeli zranenie a v niektorých prípadoch bojujú o zdravie, sa do ťažkostí dostali nezavinene, vplyvom chyby niekoho iného,“ vysvetlil premiér rozhodnutie o kompenzáciách. Potvrdil, že hoci vyšetrovanie nedeľného prípadu pokračuje, „existujú fakty, ktoré hovoria o zlyhaní ľudského faktora“.

Poukázal pritom na to, čo potvrdil aj generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik, že rušňovodič regionálneho vlaku prešiel na červenú a zaradil sa do dráhy pred rýchlik, ktorého rušňovodič už nestačil zrážke zabrániť. „K podobnému zlyhaniu ľudského faktora došlo aj v predchádzajúcom prípade, preto je povinnosťou vlády SR na tieto udalosti, pri ktorých množstvo ľudí nezavinene prišlo k zraneniam, reagovať,“ uviedol Fico. Dodal, že si počká na návrh ministerstva.

Premiér zároveň požiadal rezort dopravy o to, aby do troch týždňov predstavil návrh preventívnych opatrení na zvýšenie bezpečnosti. „Je to otázka obrovských finančných zdrojov, čakám, s čím príde minister, najmä v prípade akcelerácie montovania bezpečnostných systémov do vlakových súprav,“ priblížil predseda vlády.

Fico takisto ocenil profesionálny a plynulý zásah všetkých zložiek záchranného systému, vyzval zároveň na zdržanie sa komentárov k situácii, pokiaľ sa vyšetrovanie prípadu neukončí.

Zdroj: Info.sk, TASR
