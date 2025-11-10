  • Články
Vyšetrovateľ začal v súvislosti so zrážkou vlakov trestné stíhanie

  • DNES - 11:37
  • Bratislava
Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky začal v súvislosti s nedeľnou (9. 11.) zrážkou vlakov pri Pezinku trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Oznámila to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Zároveň informovala, že cestujúci, ktorí museli opustiť vlaky pre lekárske ošetrenie a ponechali si svoje osobné veci vo vozňoch, si ich môžu vyzdvihnúť na Železničnej polícii Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
