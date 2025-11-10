  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 10.11.2025Meniny má Tibor
11°Bratislava

Pri požiari na Luníku IX v Košiciach prišli o život dve deti

  • DNES - 11:16
  • Košice
Pri požiari na Luníku IX v Košiciach prišli o život dve deti

Dve deti prišli o život pri požiari chatrče v lokalite Mašličkovo v mestskej časti Košice - Luník IX. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Policajti zabezpečili miesto udalosti a vykonávajú všetky potrebné úkony na objasnenie okolností tejto tragédie,“ uvádza polícia.

Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, požiar jednoduchých stavieb na Podjavorinskej ulici ohlásili v pondelok po 9.00 h.

„Na miesto udalosti vyslali deviatich príslušníkov HaZZ s tromi kusmi hasičskej techniky. Po príchode prvej jednotky boli vyžiadané posilové jednotky, nakoľko požiar zasiahol viacero jednoduchých stavieb. Počas likvidácie požiaru našli dve maloleté osoby, ktoré nejavili známky života,“ spresnil.

Hasičskí záchranári na mieste ošetrili jednu zranenú osobu, ktorá utrpela popáleniny v rozsahu 20 percent, následne ju hasičskou ambulanciou previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice.

„Do nemocníc v Košiciach záchranári transportovali 36-ročnú ženu s popáleninami 2. a 3. stupňa a 45-ročného muža v stave emočného šoku,“ informovalo na sociálnej sieti Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) s tým, že dvom deťom už záchranári nedokázali pomôcť.

Na mieste podľa Bálinta momentálne prebieha likvidácia požiaru, ako aj rozoberanie strešných konštrukcií a vyhľadávanie skrytých ohnísk.

Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Premiér: MD predstaví návrh odškodnenia po zrážke vlakov pri Pezinku i Rožňave

Premiér: MD predstaví návrh odškodnenia po zrážke vlakov pri Pezinku i Rožňave

DNES - 11:57Domáce

Ministerstvo dopravy spolu s príslušnými dopravnými zložkami v stredu (12. 11.) predstaví návrh kompenzácie pre zranených po zrážke vlakov pri Pezinku, ale i nehodovej udalosti, ku ktorej došlo pri Rožňave.

Vyšetrovateľ začal v súvislosti so zrážkou vlakov trestné stíhanie

Vyšetrovateľ začal v súvislosti so zrážkou vlakov trestné stíhanie

DNES - 11:37Domáce

Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky začal v súvislosti s nedeľnou (9. 11.) zrážkou vlakov pri Pezinku trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia.

Kamil Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

Kamil Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

DNES - 9:51Domáce

Po zrážke vlakov pri Pezinku sú všetci pacienti mimo ohrozenia života. Pred mimoriadnym rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). 13 pacientov.

Na D1 sa zrazili tri autá, v kolóne sa stojí skoro tri hodiny

Na D1 sa zrazili tri autá, v kolóne sa stojí skoro tri hodiny

DNES - 8:04Domáce

Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca sa na 17. kilometri zrazili tri autá. Následky nehody stále odstraňujú. Vodiči sa v kolóne zdržia skoro tri hodiny.

Vosveteit.sk
Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hryZlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelomNajdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónuTvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičovZlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojovČip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániťNeotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úloháchZačína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisíckyGeneral Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
Wegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcieWegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP