Kamil Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života
Po zrážke vlakov pri Pezinku sú všetci pacienti mimo ohrozenia života. Pred mimoriadnym rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Dodal, že v nemocniciach skončilo 79 ľudí, momentálne sú dvaja ťažko zranení pacienti. S tým, že v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) ostáva hospitalizovaných 13 pacientov.
„To, čo je úplne najpodstatnejšie, že pri tejto nehode dvoch vlakov, dvoch rýchlikov, nedošlo k žiadnej tragickej udalosti, tzn. všetci pacienti sú mimo ohrozenia života, zároveň potvrdzujem, že nikto z pacientov nie je ani v kritickom stave,“ uviedol Šaško.
Potvrdil, že celkovo bolo do nemocníc prevezených 79 pacientov. „Ide prevažne o úrazové poranenia končatiny, hrudníka, hlavy, tržné rany. Máme dvoch pacientov, tých tzv. červených, s relatívne ťažšími zraneniami. Ide všetko o mladých ľudí, medzi 18 až 20 rokov,“ doplnil.
Podotkol, že v UNB bol po nehode otvorený aj traumatologický plán. „Chcem sa z tohto miesta veľmi pekne poďakovať vedeniu, ako aj všetkým záchranným zložkám za okamžitú a profesionálnu pomoc, ktorá bola poskytnutá. Konkrétne išlo o 15 posádok, z toho 13 záchranárskych a dve lekárske,“ konkretizoval minister.
Podľa neho sa po nehode ukázala kvalitná spolupráca všetkých záchranných zložiek. „Zasahovali aj Slovenský Červený kríž, dva evakuačné autobusy, ale aj, samozrejme, policajný a hasičský zbor, dobrovoľní hasiči, dobrovoľní záchranári. A chcem sa z tohto miesta poďakovať aj výbornej spolupráci na úrovni bratislavskej župy,“ spresnil.
Bratislavský samosprávny kraj informoval, že po oznámení vlakovej nehody zabezpečil pre cestujúcich z vlaku, ktorí nemuseli byť hospitalizovaní, náhradnú autobusovú dopravu. Vozidlá dopravcu regionálnej autobusovej dopravy boli k dispozícii do polnoci.
Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
