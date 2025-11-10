  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 10.11.2025Meniny má Tibor
10°Bratislava

Kamil Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

  • DNES - 9:51
  • Bratislava
Kamil Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

Po zrážke vlakov pri Pezinku sú všetci pacienti mimo ohrozenia života. Pred mimoriadnym rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).

Dodal, že v nemocniciach skončilo 79 ľudí, momentálne sú dvaja ťažko zranení pacienti. S tým, že v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) ostáva hospitalizovaných 13 pacientov.

To, čo je úplne najpodstatnejšie, že pri tejto nehode dvoch vlakov, dvoch rýchlikov, nedošlo k žiadnej tragickej udalosti, tzn. všetci pacienti sú mimo ohrozenia života, zároveň potvrdzujem, že nikto z pacientov nie je ani v kritickom stave,“ uviedol Šaško.

Potvrdil, že celkovo bolo do nemocníc prevezených 79 pacientov. „Ide prevažne o úrazové poranenia končatiny, hrudníka, hlavy, tržné rany. Máme dvoch pacientov, tých tzv. červených, s relatívne ťažšími zraneniami. Ide všetko o mladých ľudí, medzi 18 až 20 rokov,“ doplnil.

Podotkol, že v UNB bol po nehode otvorený aj traumatologický plán. „Chcem sa z tohto miesta veľmi pekne poďakovať vedeniu, ako aj všetkým záchranným zložkám za okamžitú a profesionálnu pomoc, ktorá bola poskytnutá. Konkrétne išlo o 15 posádok, z toho 13 záchranárskych a dve lekárske,“ konkretizoval minister.

Podľa neho sa po nehode ukázala kvalitná spolupráca všetkých záchranných zložiek. „Zasahovali aj Slovenský Červený kríž, dva evakuačné autobusy, ale aj, samozrejme, policajný a hasičský zbor, dobrovoľní hasiči, dobrovoľní záchranári. A chcem sa z tohto miesta poďakovať aj výbornej spolupráci na úrovni bratislavskej župy,“ spresnil.

Bratislavský samosprávny kraj informoval, že po oznámení vlakovej nehody zabezpečil pre cestujúcich z vlaku, ktorí nemuseli byť hospitalizovaní, náhradnú autobusovú dopravu. Vozidlá dopravcu regionálnej autobusovej dopravy boli k dispozícii do polnoci.

Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na D1 sa zrazili tri autá, v kolóne sa stojí skoro tri hodiny

Na D1 sa zrazili tri autá, v kolóne sa stojí skoro tri hodiny

DNES - 8:04Domáce

Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca sa na 17. kilometri zrazili tri autá. Následky nehody stále odstraňujú. Vodiči sa v kolóne zdržia skoro tri hodiny.

Po nehode vlakov skončilo v nemocniciach 79 ľudí

Po nehode vlakov skončilo v nemocniciach 79 ľudí

DNES - 7:22Domáce

Po nedeľnej (9. 11.) nehode vlakov pri Pezinku skončilo v nemocniciach 79 ľudí.

Generálny riaditeľ ŽSR odhalil: Toto je pravdepodobná príčina vlakovej nehody

Generálny riaditeľ ŽSR odhalil: Toto je pravdepodobná príčina vlakovej nehody

DNES - 6:33Domáce

Príčina nedeľnej nehody vlakov pri Pezinku bola pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Druhý rýchlik mal do neho zozadu naraziť.

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

DNES - 5:59Domáce

Príčiny nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom je potrebné čím skôr vyšetriť.

Vosveteit.sk
Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hryZlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelomNajdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónuTvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičovZlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojovČip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániťNeotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úloháchZačína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisíckyGeneral Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
Wegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcieWegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP