Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sergej Lavrov je v prípade potreby pripravený stretnúť sa s Rubiom

  • DNES - 9:24
  • Moskva
Sergej Lavrov je v prípade potreby pripravený stretnúť sa s Rubiom

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti zverejnenom v nedeľu uviedol, že je pripravený osobne sa stretnúť s americkým ministrom zahraničia Marcom Rubiom. Trval však na zohľadnení ruských záujmov pri rokovaniach o vojne na Ukrajine, píše TASR podľa nedeľňajšej správy magazínu Politico.

Lavrov uviedol, že bilaterálny summit ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa v lete na Aljaške by mal zostať základom pre potenciálnu dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. „Američania nás vtedy ubezpečili, že budú schopní zaistiť, aby (ukrajinský prezident) Volodymyr Zelenskyj nebránil mierovému procesu. Zdá sa, že v tomto smere vznikli určité ťažkosti,“ tvrdí Lavrov.

Ruský minister zahraničia opakovane z neúspechu rokovaní obvinil európskych lídrov. „Brusel a Londýn sa snažia presvedčiť Washington, aby upustil od svojho zámeru riešiť krízu politickými a diplomatickými prostriedkami a plne sa zapojil do úsilia o vyvinutie vojenského tlaku na Rusko,“ pokračoval.

(S Rubiom) komunikujeme telefonicky a sme pripravení usporiadať stretnutie tvárou v tvár, pokiaľ to bude nutné,“ uviedol šéf rezortu diplomacie. Jeho rozhovor bol zverejnený len niekoľko dni po medializácii údajnej straty jeho podpory v najvyšších kruhoch a plánu nahradiť ho vo funkcii. To Kremeľ v piatok odmietol.

Informáciu priniesli noviny The Moscow Times, podľa ktorých Putin stiahol Lavrova z očí verejnosti po tom, čo Spojené štáty zrušili plánovaný summit prezidentov v Budapešti. Ďalšiemu rozširovaniu tejto teórie dopomohlo, že počas minulotýždňového oznamovania o zvažovaní obnovy jadrových skúšok Ruskom Lavrov nebol fyzicky prítomný v Kremli.

Denník The Financial Times (FT) koncom minulého mesiaca napísal, že Spojené štáty sa rozhodli zrušiť stretnutie v Budapešti po rozhovore medzi ministrami zahraničných vecí Marcom Rubiom a Lavrovom pre nekompromisný prístup Ruska. Lavrov je dlhoročný spojenec prezidenta Putina a šéfom rezortu diplomacie je už viac ako 21 rokov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Šéf COP30: Bohaté krajiny stratili nadšenie pre boj proti klimatickej kríze

Šéf COP30: Bohaté krajiny stratili nadšenie pre boj proti klimatickej kríze

DNES - 9:41Zahraničné

Bohaté krajiny stratili nadšenie pre boj proti klimatickej kríze, zatiaľ čo Čína napreduje v produkcii a využívaní technológií na výrobu čistej energie.

Belgicko: Drony spozorovali nad jadrovou elektrárňou i letiskom

Belgicko: Drony spozorovali nad jadrovou elektrárňou i letiskom

DNES - 7:01Zahraničné

V Belgicku v nedeľu večer znova spozorovali drony nad kritickou infraštruktúrou - tentoraz nad jadrovou elektrárňou Doel neďaleko Antverp na severe krajiny.

Americký minister dopravy varuje pred masívnym rušením letov

Americký minister dopravy varuje pred masívnym rušením letov

VČERA - 19:17Zahraničné

Minister dopravy USA Sean Duffy upozornil, že počet zrušených alebo obmedzených letov by sa v USA mohol zvýšiť, ak patová situácia v rokovaniach medzi demokratmi a republikánmi v Kongrese potrvá aj naďalej.

Peskov: Putin nenariadil prípravy na jadrové testy

Peskov: Putin nenariadil prípravy na jadrové testy

VČERA - 17:33Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin „nedal pokyn začať s prípravami“ jadrových skúšok, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hryZlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelomNajdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónuTvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičovZlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojovČip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániťNeotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úloháchZačína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisíckyGeneral Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
Wegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcieWegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcie
