  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 10.11.2025Meniny má Tibor
10°Bratislava

L. de Guindos: Ak sa ekonomická situácia nezmení, úrokové sadzby sú adekvátne

  • DNES - 9:13
  • Frankfurt nad Mohanom
L. de Guindos: Ak sa ekonomická situácia nezmení, úrokové sadzby sú adekvátne

Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) sú momentálne na adekvátnej úrovni. To, samozrejme, platí dovtedy, dokiaľ nedôjde k zmene ekonomickej situácie. Povedal to viceprezident ECB Luis de Guindos. Informovala o tom agentúra Reuters.

Ak by sa inflácia vyvíjala iným než požadovaným smerom, prípadne, ak by sa museli upraviť ekonomické projekcie, či nebola správna transmisia, potom to môžeme zmeniť,“ povedal de Guindos v rozhovore pre portugalský denník Diário de Notícias odkazujúc na úrokové sadzby. „Zatiaľ sme však presvedčení, že v súčasnosti je úroveň sadzieb adekvátna,“ dodal.

Napriek tomu uviedol, že ECB musí byť pri stanovovaní úrokových sadzieb naďalej „veľmi obozretná a opatrná“. Najmä potom, ako sa obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a USA v posledných mesiacoch zhoršili.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nedostatok personálu v letovej prevádzke zasiahol tisíce letov v USA

Nedostatok personálu v letovej prevádzke zasiahol tisíce letov v USA

VČERA - 14:19Ekonomické

Nedostatok personálu v letovej prevádzke zasiahol cez víkend tisíce letov v USA. A na budúci týždeň sa situácia ešte zhorší, ak bude odstávka federálnej vlády pokračovať.

Danko: Zotrvám v pozícii, že SNS nemôže podporiť zmeny v hazarde

Danko: Zotrvám v pozícii, že SNS nemôže podporiť zmeny v hazarde

VČERA - 12:43Ekonomické

Koaličná SNS nemôže podporiť novelu zákona o hazardných hrách. Vyhlásil to šéf SNS Andrej Danko.

Veto pri hazarde sa možno nepodarí prelomiť, pripustil Fico

Veto pri hazarde sa možno nepodarí prelomiť, pripustil Fico

15:05 08.11.2025Ekonomické

Poslanci Národnej rady SR za Smer-SD pravdepodobne podporia prelomenie veta prezidenta Petra Pellegriniho pri novele zákona o hazardných hrách. Predpokladá to premiér Robert Fico.

Polovica Slovákov si nákupy plánuje, každý siedmy míňa bez premýšľania

Polovica Slovákov si nákupy plánuje, každý siedmy míňa bez premýšľania

13:09 08.11.2025Ekonomické

Polovica Slovákov sa považuje za veľmi opatrných a všetky svoje nákupy si vopred plánuje. Naopak, spontánne nákupy bez veľkého premýšľania o peniazoch si dopraje každý siedmy Slovák.

Vosveteit.sk
Zlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hryZlá správa pre fanúšikov GTA VI. Rockstar opäť mení dátum vydania najočakávanejšej hry
Najdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelomNajdostupnejší vojenský laser na svete Apollo dokáže zničiť 200 dronov jediným výstrelom
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónuTvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičovZlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojovČip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániťNeotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úloháchZačína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisíckyGeneral Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
Wegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcieWegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP