L. de Guindos: Ak sa ekonomická situácia nezmení, úrokové sadzby sú adekvátne
Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) sú momentálne na adekvátnej úrovni. To, samozrejme, platí dovtedy, dokiaľ nedôjde k zmene ekonomickej situácie. Povedal to viceprezident ECB Luis de Guindos. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Ak by sa inflácia vyvíjala iným než požadovaným smerom, prípadne, ak by sa museli upraviť ekonomické projekcie, či nebola správna transmisia, potom to môžeme zmeniť,“ povedal de Guindos v rozhovore pre portugalský denník Diário de Notícias odkazujúc na úrokové sadzby. „Zatiaľ sme však presvedčení, že v súčasnosti je úroveň sadzieb adekvátna,“ dodal.
Napriek tomu uviedol, že ECB musí byť pri stanovovaní úrokových sadzieb naďalej „veľmi obozretná a opatrná“. Najmä potom, ako sa obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a USA v posledných mesiacoch zhoršili.
