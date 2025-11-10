  • Články
Štart rakety New Glenn spoločnosti Blue Origin odložili pre zlé počasie

  • DNES - 8:15
  • Mys Canaveral
Americká spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v nedeľu pre nepriaznivé počasie odložila štart rakety New Glenn.

Prvotné zdržanie spôsobil dážď a problémy s pozemnými systémami, neskôr bola silná oblačnosť a spoločnosť tak zmeškala 88-minútové okno na štart. Plánovanú druhú misiu rakety New Glenn preto odložili.

Agentúra AFP uvádza, že odloženie štartu rakety New Glenn prichádza v čase zintenzívňujúcej sa konkurencie medzi firmami Blue Origin a SpaceX miliardára Elona Muska.

Nájdenie náhradného termínu pre štart môže byť sťažené čiastočným zastavením financovania federálnej vlády, tzv. shutdownom. S cieľom zmierniť preťaženie vzdušného priestoru americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) od pondelka obmedzuje štarty komerčných rakiet.

Raketa New Glenn nesie dve družice Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktoré budú skúmať klimatickú históriu Marsu v rámci programu ESCAPADE.

Spoločnosť Blue Origin označila januárový premiérový štart New Glenn za úspešný. Raketa dosiahla obežnú dráhu, ale návrat jej prvého stupňa na Zem a pristátie na plošine v Atlantickom oceáne sa jej však nepodaril.

Zdroj: Info.sk, TASR
