Štart rakety New Glenn spoločnosti Blue Origin odložili pre zlé počasie
Americká spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v nedeľu pre nepriaznivé počasie odložila štart rakety New Glenn.
Prvotné zdržanie spôsobil dážď a problémy s pozemnými systémami, neskôr bola silná oblačnosť a spoločnosť tak zmeškala 88-minútové okno na štart. Plánovanú druhú misiu rakety New Glenn preto odložili.
Agentúra AFP uvádza, že odloženie štartu rakety New Glenn prichádza v čase zintenzívňujúcej sa konkurencie medzi firmami Blue Origin a SpaceX miliardára Elona Muska.
Nájdenie náhradného termínu pre štart môže byť sťažené čiastočným zastavením financovania federálnej vlády, tzv. shutdownom. S cieľom zmierniť preťaženie vzdušného priestoru americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) od pondelka obmedzuje štarty komerčných rakiet.
Raketa New Glenn nesie dve družice Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktoré budú skúmať klimatickú históriu Marsu v rámci programu ESCAPADE.
Spoločnosť Blue Origin označila januárový premiérový štart New Glenn za úspešný. Raketa dosiahla obežnú dráhu, ale návrat jej prvého stupňa na Zem a pristátie na plošine v Atlantickom oceáne sa jej však nepodaril.
Na čínsku vesmírnu stanicu Tchien-kung dorazila nová posádka
Z kozmodrómu Ťiou-čchüan odštartovala v piatok o 23.44 h miestneho času nosná raketa Dlhý pochod 2F, ktorá vyniesla do vesmíru loď Šen-čou 21 s novou trojčlennou posádkou pre vesmírnu stanicu Tchien-kung.
Muskova xAI spustila projekt Grokipédia, rivala „ľavicovej“ Wikipédie
Spoločnosť xAI miliardára Elona Muska v pondelok spustila dlho očakávaný projekt Grokipédia - rivala populárnej internetovej encyklopédie Wikipédia.
Po 271 dňoch s prasacou obličkou muž nastúpil na dialyzačnú liečbu
Muž z amerického štátu New Hampshire, ktorý žil rekordných 271 dní s geneticky upravenou prasacou obličkou, musel opäť nastúpiť na dialýzu.
V Číne sa šíri nový vírus. Hrozí ďalšia pandémia?
Vírus, ktorý je odolný voči liekom na chrípku, už mohol preniknúť aj do ďalších častí sveta. Hrozí ďalšia pandémia?