  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 10.11.2025Meniny má Tibor
Bratislava

Na D1 sa zrazili tri autá, v kolóne sa stojí skoro tri hodiny

  • DNES - 8:04
  • Bratislava
Na D1 sa zrazili tri autá, v kolóne sa stojí skoro tri hodiny

Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca sa na 17. kilometri zrazili tri autá. Následky nehody stále odstraňujú. Vodiči sa v kolóne zdržia skoro tri hodiny. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

„Smer do Bratislavy má blokovaný ľavý a stredný pruh. V smere do Senca je blokovaný ľavý pruh. V smere do Bratislavy po D1 má kolóna asi 17 kilometrov a zdržíte sa skoro tri hodiny,“ priblížila. Na obchádzke po starej Seneckej ceste sa stojí asi hodinu. Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 od Stupavy hlásia zdržanie viac ako desať minút.

Hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff priblížil, že policajtov vyslali na D1 v pondelok po 6.00 h. „Na mieste zistili, že v tomto prípade vzhľadom na okolnosti ide o škodovú udalosť,“ podotkol. Polícia eviduje v tejto súvislosti vznik kolón aj v smere do Trnavy. Vyzýva na opatrnosť a trpezlivosť.

S hodinovou kolónou treba počítať aj na trase z obce Chorvátsky Grob do Bratislavy a z Pezinka do Bratislavy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Po nehode vlakov skončilo v nemocniciach 79 ľudí

Po nehode vlakov skončilo v nemocniciach 79 ľudí

DNES - 7:22Domáce

Po nedeľnej (9. 11.) nehode vlakov pri Pezinku skončilo v nemocniciach 79 ľudí.

Generálny riaditeľ ŽSR odhalil: Toto je pravdepodobná príčina vlakovej nehody

Generálny riaditeľ ŽSR odhalil: Toto je pravdepodobná príčina vlakovej nehody

DNES - 6:33Domáce

Príčina nedeľnej nehody vlakov pri Pezinku bola pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Druhý rýchlik mal do neho zozadu naraziť.

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

DNES - 5:59Domáce

Príčiny nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom je potrebné čím skôr vyšetriť.

M. Šutaj Eštok: Pri zrážke vlakov nedošlo k úmrtiu, v nemocnici je 11 zranených

M. Šutaj Eštok: Pri zrážke vlakov nedošlo k úmrtiu, v nemocnici je 11 zranených

DNES - 5:52Domáce

Pri zrážke vlakov na trati medzi Pezinkom a Bratislavou nedošlo k obetiam na životoch.

Vosveteit.sk
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónuTvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičovZlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojovČip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániťNeotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úloháchZačína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisíckyGeneral Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
Wegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcieWegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcie
Mozog a stroj sa začínajú spájať. Mikročip od MIT sa dokáže sám dostať do tvojho mozgu a ovládať neurónyMozog a stroj sa začínajú spájať. Mikročip od MIT sa dokáže sám dostať do tvojho mozgu a ovládať neuróny
Google bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebolGoogle bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebol
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP