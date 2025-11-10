Po nehode vlakov skončilo v nemocniciach 79 ľudí
Po nedeľnej (9. 11.) nehode vlakov pri Pezinku skončilo v nemocniciach 79 ľudí.
Informuje o tom na sociálnej sieti Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS). Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
„Na mieste zasahovalo 15 ambulancií záchrannej zdravotnej služby a do nemocníc bolo transportovaných 79 pacientov,“ informovali zdravotní záchranári.
Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha. „Po prvotnom ošetrení boli transportované do bratislavských nemocníc na Kramároch a v Ružinove. Všetci boli pri vedomí,“ uviedli z OS ZZS s tým, že 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich.
Generálny riaditeľ ŽSR odhalil: Toto je pravdepodobná príčina vlakovej nehody
Príčina nedeľnej nehody vlakov pri Pezinku bola pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Druhý rýchlik mal do neho zozadu naraziť.
Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť
Príčiny nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom je potrebné čím skôr vyšetriť.
M. Šutaj Eštok: Pri zrážke vlakov nedošlo k úmrtiu, v nemocnici je 11 zranených
Pri zrážke vlakov na trati medzi Pezinkom a Bratislavou nedošlo k obetiam na životoch.
Premiér zvolal na pondelok ráno mimoriadne zasadnutie vlády
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal na pondelok (10. 11.) ráno mimoriadne zasadnutie vlády SR.