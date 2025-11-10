Belgicko: Drony spozorovali nad jadrovou elektrárňou i letiskom
- DNES - 7:01
- Brusel
V Belgicku v nedeľu večer znova spozorovali drony nad kritickou infraštruktúrou - tentoraz nad jadrovou elektrárňou Doel neďaleko Antverp na severe krajiny. Prevádzku elektrárne to však podľa prevádzkujúcej spoločnosti Engie neovplyvnilo, informuje DPA.
Nad elektrárňou videli celkovo tri bezpilotné lietadlá, vyplýva zo správy tlačovej agentúry Belga, podľa ktorej polícia k prípadu neposkytla stanovisko.
Viacero dronov predtým videli aj na letisku Liege, ktoré v dôsledku incidentu v nedeľu večer dočasne prerušilo prevádzku. Obnovili ju po necelej hodine.
V Belgicku v uplynulom období zaznamenali viacero prípadov, pri ktorých neznáme drony narušili vzdušný priestor pri letiskách a vojenských objektoch. Podobné incidenty hlásili aj z Nemecka, Švédska alebo Nórska. Niektorí európski predstavitelia tvrdia, že ide o súčasť hybridnej vojny, ktorú proti Európe vedie Rusko. To akúkoľvek spojitosť s dronmi odmieta.
Belgicko požiadalo spojencov o podporu. Minulý týždeň jej poskytnutie pri obrane proti dronom oznámilo nemecké ministerstvo obrany a túto nedeľu aj Británia, ktorá do krajiny vyšle odborníkov a vybavenie.
