  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 10.11.2025Meniny má Tibor
Bratislava

Belgicko: Drony spozorovali nad jadrovou elektrárňou i letiskom

  • DNES - 7:01
  • Brusel
Belgicko: Drony spozorovali nad jadrovou elektrárňou i letiskom

V Belgicku v nedeľu večer znova spozorovali drony nad kritickou infraštruktúrou - tentoraz nad jadrovou elektrárňou Doel neďaleko Antverp na severe krajiny. Prevádzku elektrárne to však podľa prevádzkujúcej spoločnosti Engie neovplyvnilo, informuje DPA.

Nad elektrárňou videli celkovo tri bezpilotné lietadlá, vyplýva zo správy tlačovej agentúry Belga, podľa ktorej polícia k prípadu neposkytla stanovisko.

Viacero dronov predtým videli aj na letisku Liege, ktoré v dôsledku incidentu v nedeľu večer dočasne prerušilo prevádzku. Obnovili ju po necelej hodine.

V Belgicku v uplynulom období zaznamenali viacero prípadov, pri ktorých neznáme drony narušili vzdušný priestor pri letiskách a vojenských objektoch. Podobné incidenty hlásili aj z Nemecka, Švédska alebo Nórska. Niektorí európski predstavitelia tvrdia, že ide o súčasť hybridnej vojny, ktorú proti Európe vedie Rusko. To akúkoľvek spojitosť s dronmi odmieta.

Belgicko požiadalo spojencov o podporu. Minulý týždeň jej poskytnutie pri obrane proti dronom oznámilo nemecké ministerstvo obrany a túto nedeľu aj Británia, ktorá do krajiny vyšle odborníkov a vybavenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Americký minister dopravy varuje pred masívnym rušením letov

Americký minister dopravy varuje pred masívnym rušením letov

VČERA - 19:17Zahraničné

Minister dopravy USA Sean Duffy upozornil, že počet zrušených alebo obmedzených letov by sa v USA mohol zvýšiť, ak patová situácia v rokovaniach medzi demokratmi a republikánmi v Kongrese potrvá aj naďalej.

Peskov: Putin nenariadil prípravy na jadrové testy

Peskov: Putin nenariadil prípravy na jadrové testy

VČERA - 17:33Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin „nedal pokyn začať s prípravami“ jadrových skúšok, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Steinmeier varoval pred nebezpečenstvami pre demokraciu v Nemecku

Steinmeier varoval pred nebezpečenstvami pre demokraciu v Nemecku

VČERA - 16:05Zahraničné

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v nedeľu upozornil, že vzostup krajnej pravice a nárast antisemitizmu predstavujú pre nemeckú demokraciu rastúcu hrozbu.

Barrot vyhlásil, že Francúzsko je odhodlané poraziť obchod s drogami v Európe

Barrot vyhlásil, že Francúzsko je odhodlané poraziť obchod s drogami v Európe

VČERA - 14:50Zahraničné

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot v sobotu vyhlásil, že jeho krajina je odhodlaná „poraziť“ rýchlo sa šíriaci obchod s drogami v Európe.

Vosveteit.sk
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojovČip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániťNeotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úloháchZačína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisíckyGeneral Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
Wegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcieWegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcie
Mozog a stroj sa začínajú spájať. Mikročip od MIT sa dokáže sám dostať do tvojho mozgu a ovládať neurónyMozog a stroj sa začínajú spájať. Mikročip od MIT sa dokáže sám dostať do tvojho mozgu a ovládať neuróny
Google bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebolGoogle bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebol
Prelom, aký svet čipov nevidel. Vedci práve prekonali Mooreov zákon a čakajú nás zariadenia novej generáciePrelom, aký svet čipov nevidel. Vedci práve prekonali Mooreov zákon a čakajú nás zariadenia novej generácie
Väčšina ľudí o tejto funkcii v Androide netuší. Keď ju zapneš, získaš späť gigabajty miesta a bude ti fungovať rýchlejšieVäčšina ľudí o tejto funkcii v Androide netuší. Keď ju zapneš, získaš späť gigabajty miesta a bude ti fungovať rýchlejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP