  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 10.11.2025Meniny má Tibor
Bratislava

Generálny riaditeľ ŽSR odhalil: Toto je pravdepodobná príčina vlakovej nehody

  • DNES - 6:33
  • Bratislava
Generálny riaditeľ ŽSR odhalil: Toto je pravdepodobná príčina vlakovej nehody

Príčina nedeľnej nehody vlakov pri Pezinku bola pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú.

Druhý rýchlik mal do neho zozadu naraziť. Na mieste nehody to uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik.

Jeden vlak bol na mieste, kde nemal byť. Nebudem predbiehať závery vyšetrovania, ale evidentne prešiel ten vlak na červenú a odišiel zo zastávky tam, kde nemal byť. Druhý rýchlik doňho zozadu rýchlosťou odhadom cez 100 kilometrov narazil,“ opísal Bednárik. Ako podotkol, treba si počkať na závery vyšetrovania. "Nevieme či prišlo k technickej chybe, alebo k zlyhaniu ľudského faktora,“ dodal Bednárik s tým, že k nehode došlo na najmodernejšej trati v SR.

Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. Do nemocníc bolo prevezených viac ako 20 ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Po nehode vlakov skončilo v nemocniciach 79 ľudí

Po nehode vlakov skončilo v nemocniciach 79 ľudí

DNES - 7:22Domáce

Po nedeľnej (9. 11.) nehode vlakov pri Pezinku skončilo v nemocniciach 79 ľudí.

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

DNES - 5:59Domáce

Príčiny nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom je potrebné čím skôr vyšetriť.

M. Šutaj Eštok: Pri zrážke vlakov nedošlo k úmrtiu, v nemocnici je 11 zranených

M. Šutaj Eštok: Pri zrážke vlakov nedošlo k úmrtiu, v nemocnici je 11 zranených

DNES - 5:52Domáce

Pri zrážke vlakov na trati medzi Pezinkom a Bratislavou nedošlo k obetiam na životoch.

Premiér zvolal na pondelok ráno mimoriadne zasadnutie vlády

Premiér zvolal na pondelok ráno mimoriadne zasadnutie vlády

DNES - 5:49Domáce

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal na pondelok (10. 11.) ráno mimoriadne zasadnutie vlády SR.

Vosveteit.sk
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojovČip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániťNeotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úloháchZačína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisíckyGeneral Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
Wegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcieWegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcie
Mozog a stroj sa začínajú spájať. Mikročip od MIT sa dokáže sám dostať do tvojho mozgu a ovládať neurónyMozog a stroj sa začínajú spájať. Mikročip od MIT sa dokáže sám dostať do tvojho mozgu a ovládať neuróny
Google bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebolGoogle bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebol
Prelom, aký svet čipov nevidel. Vedci práve prekonali Mooreov zákon a čakajú nás zariadenia novej generáciePrelom, aký svet čipov nevidel. Vedci práve prekonali Mooreov zákon a čakajú nás zariadenia novej generácie
Väčšina ľudí o tejto funkcii v Androide netuší. Keď ju zapneš, získaš späť gigabajty miesta a bude ti fungovať rýchlejšieVäčšina ľudí o tejto funkcii v Androide netuší. Keď ju zapneš, získaš späť gigabajty miesta a bude ti fungovať rýchlejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP