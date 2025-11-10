Generálny riaditeľ ŽSR odhalil: Toto je pravdepodobná príčina vlakovej nehody
Príčina nedeľnej nehody vlakov pri Pezinku bola pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú.
Druhý rýchlik mal do neho zozadu naraziť. Na mieste nehody to uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik.
„Jeden vlak bol na mieste, kde nemal byť. Nebudem predbiehať závery vyšetrovania, ale evidentne prešiel ten vlak na červenú a odišiel zo zastávky tam, kde nemal byť. Druhý rýchlik doňho zozadu rýchlosťou odhadom cez 100 kilometrov narazil,“ opísal Bednárik. Ako podotkol, treba si počkať na závery vyšetrovania. "Nevieme či prišlo k technickej chybe, alebo k zlyhaniu ľudského faktora,“ dodal Bednárik s tým, že k nehode došlo na najmodernejšej trati v SR.
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. Do nemocníc bolo prevezených viac ako 20 ľudí.
