Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť
Príčiny nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom je potrebné čím skôr vyšetriť, aby po druhej takejto udalosti v krátkom čase ľudia nezanevreli na vlakovú dopravu a mohli stále dôverovať jej bezpečnosti. Na sociálnej sieti to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.
„Želám všetkým zraneným zo zrážky vlakov pri Pezinku čo najmenej bolesti a čo najskoršie uzdravenie. Ďakujem všetkým záchranným zložkám za ich profesionálny zásah,“ uviedol prezident.
Na železničnej trati medzi Bratislavou a Pezinkom došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Zranenia utrpeli desiatky cestujúcich, viac ako desať ľudí bolo prevezených do nemocníc. K úmrtiu nedošlo. Pre nehodu Univerzitná nemocnica Bratislava aktivovala traumatologický plán. Na mieste nehody naďalej zasahujú všetky záchranné zložky.
M. Šutaj Eštok: Pri zrážke vlakov nedošlo k úmrtiu, v nemocnici je 11 zranených
Pri zrážke vlakov na trati medzi Pezinkom a Bratislavou nedošlo k obetiam na životoch.
Premiér zvolal na pondelok ráno mimoriadne zasadnutie vlády
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal na pondelok (10. 11.) ráno mimoriadne zasadnutie vlády SR.
O čelnú zrážku nešlo, tvrdí polícia o vlakovej nehode pri Pezinku
Železničná doprava je v úseku večernej nehody vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou obojsmerne uzatvorená.
Premiér je pre nedeľnú zrážku vlakov v kontakte s príslušnými ministrami
Premiér zaželal zraneným skoré uzdravenie.