M. Šutaj Eštok: Pri zrážke vlakov nedošlo k úmrtiu, v nemocnici je 11 zranených

M. Šutaj Eštok: Pri zrážke vlakov nedošlo k úmrtiu, v nemocnici je 11 zranených

Pri zrážke vlakov na trati medzi Pezinkom a Bratislavou nedošlo k obetiam na životoch. Informoval o tom na mieste nehody minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Po nehode previezli 11 zranených do nemocnice v Bratislave, ľahko sa zranili desiatky osôb. Vo vlakoch podľa ministra cestovalo približne 800 osôb, oba vlaky boli podľa neho „plné študentov“. Jeden smeroval z východného Slovenska a druhý z Nitry. Minister sa poďakoval všetkým zasahujúcim záchranným zložkám.

„Do Nemocnice Bory boli zatiaľ dovezení traja pacienti s vážnymi zraneniami po večernej vlakovej nehode pri Bratislave. Podľa potreby bude nemocnica pripravená prijať aj ďalších ranených,“ informoval TASR hovorca siete nemocníc Penta Hospitals Tomáš Kráľ.

Zranení cestujúci utrpeli najmä zlomeniny a pomliaždeniny. Podľa prezidenta Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adriána Mifkoviča môžu pribudnúť ešte ďalšie zranenia, napríklad v oblasti krčnej chrbtice. „Pri fyzikálnom jave pri zastavení vlaku, respektíve prostriedku, sa môžu dostaviť tieto problémy aj zajtra ráno,“ povedal šéf hasičov na brífingu na mieste nehody. Ostatných cestujúcich po ošetrení transportovali hasičskými autobusmi a autobusmi mestskej hromadnej dopravy do Bratislavy.

Šutaj Eštok priblížil, že na mieste bolo nasadených vyše 60 policajtov a 70 hasičov. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v stanovisku dodal, že pri nehode boli nasadené aj evakuačné autobusy Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré pomôžu odviezť cestujúcich z miesta nehody. „Touto cestou by som chcel vyjadriť moje úprimné želanie o čo najskoršie zotavenie zranených,“ uviedol minister.

Na mieste podľa Mifkoviča zasahovali hasiči z Pezinka, Bratislavy i Trnavy a pomáhali aj dobrovoľní hasiči z okolia, napríklad zo Svätého Jura, Častej či Pezinka.

Vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený.

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

Príčiny nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom je potrebné čím skôr vyšetriť.

Premiér zvolal na pondelok ráno mimoriadne zasadnutie vlády

Premiér zvolal na pondelok ráno mimoriadne zasadnutie vlády

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal na pondelok (10. 11.) ráno mimoriadne zasadnutie vlády SR.

O čelnú zrážku nešlo, tvrdí polícia o vlakovej nehode pri Pezinku

O čelnú zrážku nešlo, tvrdí polícia o vlakovej nehode pri Pezinku

Železničná doprava je v úseku večernej nehody vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou obojsmerne uzatvorená.

Premiér je pre nedeľnú zrážku vlakov v kontakte s príslušnými ministrami

Premiér je pre nedeľnú zrážku vlakov v kontakte s príslušnými ministrami

Premiér zaželal zraneným skoré uzdravenie.

