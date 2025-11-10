Premiér zvolal na pondelok ráno mimoriadne zasadnutie vlády
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal na pondelok (10. 11.) ráno mimoriadne zasadnutie vlády SR.
Príslušní ministri budú na nej informovať o prvých výsledkoch vyšetrovania nedeľnej zrážky vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom. Na ich základe vládny kabinet podľa premiéra príjme potrebné rozhodnutia.
Na železničnej trati medzi Bratislavou a Pezinkom došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Zranenia utrpeli desiatky cestujúcich, 11 ľudí bolo prevezených do nemocníc. K úmrtiu nedošlo. Pre nehodu Univerzitná nemocnica Bratislava aktivovala traumatologický plán. Na mieste nehody naďalej zasahujú všetky záchranné zložky.
Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť
Príčiny nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom je potrebné čím skôr vyšetriť.
M. Šutaj Eštok: Pri zrážke vlakov nedošlo k úmrtiu, v nemocnici je 11 zranených
Pri zrážke vlakov na trati medzi Pezinkom a Bratislavou nedošlo k obetiam na životoch.
O čelnú zrážku nešlo, tvrdí polícia o vlakovej nehode pri Pezinku
Železničná doprava je v úseku večernej nehody vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou obojsmerne uzatvorená.
Premiér je pre nedeľnú zrážku vlakov v kontakte s príslušnými ministrami
Premiér zaželal zraneným skoré uzdravenie.