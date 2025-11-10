Ako vám mobil pridáva roky: Toto s ním viac nerobte!
Používanie mobilu sa podpisuje aj na našom vzhľade. Aká chyba vedie k zdanlivým rokom navyše?
Dermatológovia hovoria o novodobom fenoméne, ktorý súvisí s dlhodobým používaním mobilu. Ako na svojom webe píše New York Post, takzvaný „tech neck“, teda doslova „tech krk“ sa čoraz častejšie vyskytuje aj u mladých pacientov. Ako sa prejavuje?
Čo je „tech neck“?
Pri používaní mobilu prirodzene skláňame hlavu nadol smerom k obrazovke. Ako približuje New York Post, tento pohyb má na svedomí ochabnutie pokožky na krku a tvorbu vrások v tejto oblasti.
„Pokožka krku je neporovnateľne tenšia a citlivejšia oproti koži na zvyšku tela, takže vekom je čoraz viac náchylnejšia na tvorbu záhybov a vrások,“ vysvetlila dermatologička Helen Heová.
Ako riešenie sa ponúka úprava postoja. Pri manipulácii s mobilom by sme podľa odborníkov mali držať zariadenie vo výške očí. Pomáha aj vhodná kozmetika vrátane čistiaceho gélu, krému a ochrany pred slnečným žiarením.
Vplyv obrazovky na pokožku
Podľa dermatológov „tech neck“ nie je jediný problém súvisiaci s častým a dlhodobým používaním mobilu. V ambulanciách sa často stretávajú aj s predčasnými vráskami v okolí očí.
„Dnes vieme, že nielen ultrafialové žiarenie prispieva k príznakom starnutia a hyperpigmentácii, ale aj svetlo rôznych vlnových dĺžok. Ide aj o modré svetlo z obrazoviek,“ vysvetlila Heová.
Dlhodobé používanie mobilu vedie aj k narušeniu spánkového cyklu, čo zas oslabuje fungovanie kolagénu v tele. Pred žiarením z obrazovky vás však čiastočne ochráni krém na opaľovanie s obsahom pigmentovaných oxidov železa.
Jedlé gaštany prispievajú k podpore zdravého srdcovo-cievneho systému
Jedlé gaštany sú bohaté na živiny, ktoré sa spájajú s mnohými zdravotnými výhodami. Obsahujú vitamín C či vitamíny skupiny B.
Čokoláda má pozoruhodný účinok na mozog hodinu po konzumácii
Nová štúdia ukázala, ako vplýva horká čokoláda na myslenie.
Pocit „plnosti“ aj po veľkej potrebe? Pozor na túto diagnózu!
Ak pociťujete nutkanie na vyprázdnenie aj po tom, ako ste práve vykonali veľkú potrebu, dajte si pozor na zriedkavé ochorenie.
Lekári varujú: 1 z 5 infekcií močových ciest môže pochádzať z kontaminovaného mäsa
Nová rozsiahla štúdia prináša znepokojivé zistenia.