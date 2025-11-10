  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

Ako vám mobil pridáva roky: Toto s ním viac nerobte!

  • DNES - 9:49
  • Svet
Ako vám mobil pridáva roky: Toto s ním viac nerobte!

Používanie mobilu sa podpisuje aj na našom vzhľade. Aká chyba vedie k zdanlivým rokom navyše?

Dermatológovia hovoria o novodobom fenoméne, ktorý súvisí s dlhodobým používaním mobilu. Ako na svojom webe píše New York Post, takzvaný „tech neck“, teda doslova „tech krk“ sa čoraz častejšie vyskytuje aj u mladých pacientov. Ako sa prejavuje?

Čo je „tech neck“?

Pri používaní mobilu prirodzene skláňame hlavu nadol smerom k obrazovke. Ako približuje New York Post, tento pohyb má na svedomí ochabnutie pokožky na krku a tvorbu vrások v tejto oblasti.

„Pokožka krku je neporovnateľne tenšia a citlivejšia oproti koži na zvyšku tela, takže vekom je čoraz viac náchylnejšia na tvorbu záhybov a vrások,“ vysvetlila dermatologička Helen Heová.

Ako riešenie sa ponúka úprava postoja. Pri manipulácii s mobilom by sme podľa odborníkov mali držať zariadenie vo výške očí. Pomáha aj vhodná kozmetika vrátane čistiaceho gélu, krému a ochrany pred slnečným žiarením.

Vplyv obrazovky na pokožku

Podľa dermatológov „tech neck“ nie je jediný problém súvisiaci s častým a dlhodobým používaním mobilu. V ambulanciách sa často stretávajú aj s predčasnými vráskami v okolí očí.

„Dnes vieme, že nielen ultrafialové žiarenie prispieva k príznakom starnutia a hyperpigmentácii, ale aj svetlo rôznych vlnových dĺžok. Ide aj o modré svetlo z obrazoviek,“ vysvetlila Heová.

Dlhodobé používanie mobilu vedie aj k narušeniu spánkového cyklu, čo zas oslabuje fungovanie kolagénu v tele. Pred žiarením z obrazovky vás však čiastočne ochráni krém na opaľovanie s obsahom pigmentovaných oxidov železa.

Zdroj: Info.sk, DP, nypost.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Jedlé gaštany prispievajú k podpore zdravého srdcovo-cievneho systému

Jedlé gaštany prispievajú k podpore zdravého srdcovo-cievneho systému

10:18 09.11.2025Zdravie

Jedlé gaštany sú bohaté na živiny, ktoré sa spájajú s mnohými zdravotnými výhodami. Obsahujú vitamín C či vitamíny skupiny B.

Čokoláda má pozoruhodný účinok na mozog hodinu po konzumácii

Čokoláda má pozoruhodný účinok na mozog hodinu po konzumácii

20:47 06.11.2025Zdravie

Nová štúdia ukázala, ako vplýva horká čokoláda na myslenie.

Pocit „plnosti“ aj po veľkej potrebe? Pozor na túto diagnózu!

Pocit „plnosti“ aj po veľkej potrebe? Pozor na túto diagnózu!

7:32 04.11.2025Zdravie

Ak pociťujete nutkanie na vyprázdnenie aj po tom, ako ste práve vykonali veľkú potrebu, dajte si pozor na zriedkavé ochorenie.

Lekári varujú: 1 z 5 infekcií močových ciest môže pochádzať z kontaminovaného mäsa

Lekári varujú: 1 z 5 infekcií močových ciest môže pochádzať z kontaminovaného mäsa

20:55 30.10.2025Zdravie

Nová rozsiahla štúdia prináša znepokojivé zistenia.

Vosveteit.sk
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dychPrvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušiliAsi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšieTvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľnéRusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppuO tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
POZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účetPOZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účet
AI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scénAI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scén
Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlhoBol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne novýPozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP