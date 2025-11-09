Žena spáchala samovraždu kvôli mravcom, prípad vyšetruje polícia
- DNES - 7:16
- Ameenpur
Manželku našiel obesenú v dome jej muž. Nechala po sebe aj list na rozlúčku.
Polícia v indickom meste Ameenpur vyšetruje úmrtie 25-ročnej ženy, ktorá mala spáchať samovraždu v dôsledku extrémneho strachu z mravcov. Informoval o tom portál NDTV.
Nechala list na rozlúčku
K tragickej udalosti malo dôjsť ešte v utorok (4. 11.) v dome zosnulej. Žena v ňom bývala spolu s manželom a trojročnou dcérou. Podľa polície od detstva trpela fóbiou z mravcov (myrmekofóbia), kvôli ktorej v minulosti absolvovala terapie.
V deň úmrtia mala Indka zaviezť dcéru k svojej príbuznej, pričom sľúbila, že ju vyzdvihne, keď doma poriadi. Jej telo našiel v dome bez známok života manžel, ktorý sa vrátil z práce.
Podľa polície sa žena v dome zamkla, dvere preto museli vylomiť. Jej telo viselo zavesené zo stropného ventilátora, obesiť sa mala na látke z odevu sárí. Zanechala po sebe aj list na rozlúčku, v ktorom priznala, že viac „nemôže žiť pri tých mravcoch“.
„Vyzerá to tak, že pri upratovaní našla mravce, a zo strachu pristúpila k extrémnemu kroku,“ uviedla polícia, ktorá vyšetrovanie prípadu zatiaľ neuzavrela.
