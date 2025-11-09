Proti medveďom budú bojovať dronmi. V zahraničí vymysleli nový postup
Krajina reaguje na množiace sa prípady útoku medveďov na ľudí. Do boja proti šelmám zapojili drony.
Japonská prefektúra Akita bojuje proti rastúcemu počtu útokov medveďa na človeka. Informuje o tom web CNN, podľa ktorého do boja proti šelmám z lesa zapojili armádu.
„Situácia už presiahla možnosti riešenia samosprávy,“ uviedol na Instagrame guvernér Akity Kenta Suzuki. Oficiálna štatistika od apríla 2025 zaznamenala 13 úmrtí v dôsledku útoku medveďa a vyše stovku zranených. Ide pritom o najvyššie čísla od roku 2006, píše CNN.
Japonci reagovali na množiace sa útoky zapojením armády. Tú poverili príkazom asistovať lokálnym záchranným tímom. Vojaci však medvede nesmú usmrcovať – podobne ako na Slovensku, aj v Japonsku zvieratá podliehajú prísnej ochrane. Vojsko preto pomôže predovšetkým pri rozmiestňovaní pascí a ochrane obyvateľov.
Do boja proti medveďom nasadia drony
Japonsko sa rozhodlo bojovať so zhoršujúcim sa problémom s medveďmi aj pomocou technológie. Ako píše CNN, jednou z možností je využitie dronov so zabudovanou umelou inteligenciou. Tie budú schopné rozpoznať pohyb zvierat, a následne spustiť nahrávku brechania psov alebo výbuchu ohňostrojov, čím by mali odplašiť medvede.
Za premnoženie medveďov v Japonsku pravdepodobne môže okrem iného klimatická zmena. Odborníci sa podľa CNN zhodujú, že šelmy sa presúvajú z lesov bližšie k ľudským obydliam kvôli nedostatku potravy a teplejším zimám.
