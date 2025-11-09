O čelnú zrážku nešlo, tvrdí polícia o vlakovej nehode pri Pezinku
Železničná doprava je v úseku večernej nehody vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou obojsmerne uzatvorená.
Na mieste bude vykonávaná evakuácia cestujúcich, ktorí budú mať k dispozícii autobusy. Podľa prvotných informácií nedošlo k čelnej zrážke vlakov, rovnako nedošlo ani k vykoľajeniu vlakov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Policajti na mieste intenzívne pomáhajú záchranným zložkám a vykonávajú všetky úkony smerujúce k záchrane života a zdravia cestujúcich osôb,“ uviedla Šimková.
Premávku v okolí miesta zrážky vlakov v Pezinku aktuálne riadia a usmerňujú hliadky dopravnej polície. „Vodičov v tejto súvislosti vyzývame k zvýšenej trpezlivosti a ohľaduplnosti a k rešpektovaniu pokynov polície,“ napísali bratislavskí policajti na sociálnej sieti.
Z miesta nehody hlásia viacero zranených ľudí. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) priblížila, že vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený.
Premiér zaželal zraneným skoré uzdravenie.
Z miesta nehody dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom hlásia viacero zranených ľudí.
Na miesto havárie sa presúvajú všetky záchranné zložky.
