Nedeľa, 9.11.2025
Bratislava

Premiér je pre nedeľnú zrážku vlakov v kontakte s príslušnými ministrami

  Bratislava
Premiér je pre nedeľnú zrážku vlakov v kontakte s príslušnými ministrami

Premiér zaželal zraneným skoré uzdravenie.

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) je pre nedeľnú zrážku vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom v kontakte s príslušnými členmi vlády. Oznámil to na sociálnej sieti. Aktivované boli podľa neho všetky záchranné zložky. Zraneným zaželal skoré uzdravenie.

Všetci by sme sa mali teraz zomknúť a myslieť predovšetkým na zranených,“ apeluje Fico. Doplnil, že aj táto nehoda si bude po skončení záchranných prác vyžadovať dôsledné vyšetrenie, či išlo o technické zlyhanie alebo zlyhanie ľudského faktora.

Zdroj: Info.sk, TASR
Domáce

Domáce

Domáce

Domáce

