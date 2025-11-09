Premiér je pre nedeľnú zrážku vlakov v kontakte s príslušnými ministrami
Premiér zaželal zraneným skoré uzdravenie.
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) je pre nedeľnú zrážku vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom v kontakte s príslušnými členmi vlády. Oznámil to na sociálnej sieti. Aktivované boli podľa neho všetky záchranné zložky. Zraneným zaželal skoré uzdravenie.
„Všetci by sme sa mali teraz zomknúť a myslieť predovšetkým na zranených,“ apeluje Fico. Doplnil, že aj táto nehoda si bude po skončení záchranných prác vyžadovať dôsledné vyšetrenie, či išlo o technické zlyhanie alebo zlyhanie ľudského faktora.
O čelnú zrážku nešlo, tvrdí polícia o vlakovej nehode pri Pezinku
Železničná doprava je v úseku večernej nehody vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou obojsmerne uzatvorená.
Na miesto zrážky vlakov smeruje minister vnútra
Z miesta nehody dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom hlásia viacero zranených ľudí.
Na západnom Slovensku sa zrazili vlaky, chystajú evakuáciu
Na miesto havárie sa presúvajú všetky záchranné zložky.
V prípade smrti novorodenca nariadili pitvu
Spišskonovoveskí policajti sa intenzívne venujú prípadu úmrtia novorodenca, ku ktorému malo dôjsť v nedeľu ráno v obci Bystrany.