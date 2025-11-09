Na západnom Slovensku sa zrazili vlaky, chystajú evakuáciu
Na miesto havárie sa presúvajú všetky záchranné zložky.
Aktualizované o 20:28
Pri Pezinku sa v nedeľu večer zrazili dva vlaky. Informoval o tom portál Aktuality, ktorému to potvrdil svedok z jedného z vlakov.
"Sme niekde pri Pezinku. Bola to strašná rana. Volali už, že kto je lekár, nech ide do prednej časti vlaku," uviedol pre Aktuality jeden z cestujúcich.
Podľa svedka sa chystá evakuácia, jeden z vlakov cestoval z Košíc do Bratislavy.
Zrážku vlakov pre Info.sk potvrdili aj bratislavskí krajskí policajti. "V čase 19:31 hod. sme na linke 158 prijali oznam o zrážke dvoch vlakov na úseku Pezinok - Bratislava Hlavná stanica. Na miesto sa presúvajú všetky záchranné zložky," informovala hovorkyňa Silvia Šimková.
Z miesta nehody dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom hlásia viacero zranených ľudí. TASR o tom informovali zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s tým, že vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok čelne zrazil s vlakom Ex 620. Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený. ZSSK predpokladá výrazné meškania a možnú výluku v dotknutom úseku.
Z miesta hlásia zranených
„Na mieste udalosti zasahujú záchranné zložky a je hlásených viacero zranených. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tejto chvíli intenzívne spolupracuje so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), políciou a záchranármi,“ uviedli z odboru komunikácie ZSSK.
ZSSK deklaruje, že bezpečnosť cestujúcich a zamestnancov je absolútnou prioritou. „Udalosť dôkladne vyšetríme - jej príčiny v tomto okamihu nie sú známe. Ďalšie podrobnosti budeme poskytovať hneď, ako to umožní vyšetrovanie - očakávajte aktualizáciu v najbližších hodinách,“ dodala železničná spoločnosť.
Správu aktualizujeme.
