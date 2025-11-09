  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 9.11.2025Meniny má Teodor
Bratislava

Americký minister dopravy varuje pred masívnym rušením letov

  • DNES - 19:17
  • Washington
Americký minister dopravy varuje pred masívnym rušením letov

Minister dopravy USA Sean Duffy upozornil, že počet zrušených alebo obmedzených letov by sa v USA mohol zvýšiť, ak patová situácia v rokovaniach medzi demokratmi a republikánmi v Kongrese potrvá aj naďalej.

Toto varovanie prišlo v čase, keď sa Američania pripravujú na cestovanie počas sviatku Deň vďakyvzdania koncom novembra, informovala agentúra AFP.

Bude to len horšie,“ povedal Duffy v nedeľu v televízii CNN. Vyslovil predpoklad, že ak sa situácia v Kongrese nezmení, dva týždne pred Dňom vďakyvzdania sa letecká doprava môže dostať na minimálnu úroveň. Varoval, že ak vládne inštitúcie nezačnú pracovať v obvyklom režime, mnohí Američania plánujúci cestovať okolo tohto dátumu „nebudú môcť nastúpiť do lietadla, pretože nebude dostatok letov.“

AFP doplnila, že v nedeľu ráno bolo podľa údajov platformy na sledovanie letov FlightAware zaregistrovaných viac než 1330 zrušených letov v rámci USA a medzi USA a zahraničím. Najviac postihnuté boli tri letiská v oblasti New Yorku, chicagské medzinárodné O’Hareovo letisko a letisko Hartsfield-Jackson v Atlante.

Nedeľa je 40. dňom tzv. shutdownu a tretím dňom obmedzení letov na letiskách po celej krajine - administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa chce takto zmierniť preťaženie kontrolórov letovej prevádzky pracujúcich bez mzdy. Duffy v rozhovore pre Fox News uviedol, že málo kontrolórov v práci znamená málo lietadiel vo vzduchu a veľa nahnevaných Američanov.

Vinu za tento stav sa Duffy snažil zvaliť na demokratov, ktorí podľa neho spôsobili politický pat s následkom prerušenia alebo obmedzenia činnosti federálnych úradov.

Demokratický senátor Adam Schiff však uviedol, že sú to republikáni, kto odmieta „rozumnú“ dohodu o ukončení shutdownu, a to tak v Senáte, ako aj v Snemovni reprezentantov. Dodal, že kým Trump „hrá golf“, demokrati rokujú a ľudia trpia.

Na otázku, či by demokrati mohli zmeniť svoj postoj a hlasovať s republikánmi, Schiff naznačil, že kameňom úrazu v rokovaniach je stále problém s dotáciami na zdravotnú starostlivosť.

V Spojených štátoch sa fiškálny rok začína 1. októbra. Americká vláda doň tentoraz vstúpila bez toho, aby mala zabezpečené financovanie, takže nastal tzv. shutdown federálnej vlády.

Tento shutdown - čiastočné alebo úplné zastavenie činnosti federálnej vlády spôsobené neschválením rozpočtu - je najdlhší v histórii USA. Fakt, že rozpočet nebol schválený do veľkej miery zastavil bežnú činnosť vlády, v dôsledku čoho mnohí federálni zamestnanci – vrátane leteckých dispečerov – pracujú bez mzdy, a tlak sa prenáša aj na programy potravinovej pomoci pre domácnosti s nízkymi príjmami.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Peskov: Putin nenariadil prípravy na jadrové testy

Peskov: Putin nenariadil prípravy na jadrové testy

DNES - 17:33Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin „nedal pokyn začať s prípravami“ jadrových skúšok, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Steinmeier varoval pred nebezpečenstvami pre demokraciu v Nemecku

Steinmeier varoval pred nebezpečenstvami pre demokraciu v Nemecku

DNES - 16:05Zahraničné

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v nedeľu upozornil, že vzostup krajnej pravice a nárast antisemitizmu predstavujú pre nemeckú demokraciu rastúcu hrozbu.

Barrot vyhlásil, že Francúzsko je odhodlané poraziť obchod s drogami v Európe

Barrot vyhlásil, že Francúzsko je odhodlané poraziť obchod s drogami v Európe

DNES - 14:50Zahraničné

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot v sobotu vyhlásil, že jeho krajina je odhodlaná „poraziť“ rýchlo sa šíriaci obchod s drogami v Európe.

Líder maďarskej opozície Magyar: Putin chce udržať pri moci Orbána

Líder maďarskej opozície Magyar: Putin chce udržať pri moci Orbána

DNES - 14:21Zahraničné

Ak sa stanem premiérom, Maďarsko sa opäť obráti na Západ, vyhlásil Péter Magyar.

Vosveteit.sk
Začína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úloháchZačína nová éra umelej inteligencie, ktorá sa učí z reality. Vedci varujú, že môže nahradiť ľudí v mnohých úlohách
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisíckyGeneral Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
Wegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcieWegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcie
Mozog a stroj sa začínajú spájať. Mikročip od MIT sa dokáže sám dostať do tvojho mozgu a ovládať neurónyMozog a stroj sa začínajú spájať. Mikročip od MIT sa dokáže sám dostať do tvojho mozgu a ovládať neuróny
Google bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebolGoogle bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebol
Prelom, aký svet čipov nevidel. Vedci práve prekonali Mooreov zákon a čakajú nás zariadenia novej generáciePrelom, aký svet čipov nevidel. Vedci práve prekonali Mooreov zákon a čakajú nás zariadenia novej generácie
Väčšina ľudí o tejto funkcii v Androide netuší. Keď ju zapneš, získaš späť gigabajty miesta a bude ti fungovať rýchlejšieVäčšina ľudí o tejto funkcii v Androide netuší. Keď ju zapneš, získaš späť gigabajty miesta a bude ti fungovať rýchlejšie
Človek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopovČlovek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopov
Poznáme 100 najhorších hesiel, aké si môžeš zvoliť. Ak nájdeš svoje na tomto zozname, okamžite si ho zmeň!Poznáme 100 najhorších hesiel, aké si môžeš zvoliť. Ak nájdeš svoje na tomto zozname, okamžite si ho zmeň!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP