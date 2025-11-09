Americký minister dopravy varuje pred masívnym rušením letov
- DNES - 19:17
- Washington
Minister dopravy USA Sean Duffy upozornil, že počet zrušených alebo obmedzených letov by sa v USA mohol zvýšiť, ak patová situácia v rokovaniach medzi demokratmi a republikánmi v Kongrese potrvá aj naďalej.
Toto varovanie prišlo v čase, keď sa Američania pripravujú na cestovanie počas sviatku Deň vďakyvzdania koncom novembra, informovala agentúra AFP.
„Bude to len horšie,“ povedal Duffy v nedeľu v televízii CNN. Vyslovil predpoklad, že ak sa situácia v Kongrese nezmení, dva týždne pred Dňom vďakyvzdania sa letecká doprava môže dostať na minimálnu úroveň. Varoval, že ak vládne inštitúcie nezačnú pracovať v obvyklom režime, mnohí Američania plánujúci cestovať okolo tohto dátumu „nebudú môcť nastúpiť do lietadla, pretože nebude dostatok letov.“
AFP doplnila, že v nedeľu ráno bolo podľa údajov platformy na sledovanie letov FlightAware zaregistrovaných viac než 1330 zrušených letov v rámci USA a medzi USA a zahraničím. Najviac postihnuté boli tri letiská v oblasti New Yorku, chicagské medzinárodné O’Hareovo letisko a letisko Hartsfield-Jackson v Atlante.
Nedeľa je 40. dňom tzv. shutdownu a tretím dňom obmedzení letov na letiskách po celej krajine - administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa chce takto zmierniť preťaženie kontrolórov letovej prevádzky pracujúcich bez mzdy. Duffy v rozhovore pre Fox News uviedol, že málo kontrolórov v práci znamená málo lietadiel vo vzduchu a veľa nahnevaných Američanov.
Vinu za tento stav sa Duffy snažil zvaliť na demokratov, ktorí podľa neho spôsobili politický pat s následkom prerušenia alebo obmedzenia činnosti federálnych úradov.
Demokratický senátor Adam Schiff však uviedol, že sú to republikáni, kto odmieta „rozumnú“ dohodu o ukončení shutdownu, a to tak v Senáte, ako aj v Snemovni reprezentantov. Dodal, že kým Trump „hrá golf“, demokrati rokujú a ľudia trpia.
Na otázku, či by demokrati mohli zmeniť svoj postoj a hlasovať s republikánmi, Schiff naznačil, že kameňom úrazu v rokovaniach je stále problém s dotáciami na zdravotnú starostlivosť.
V Spojených štátoch sa fiškálny rok začína 1. októbra. Americká vláda doň tentoraz vstúpila bez toho, aby mala zabezpečené financovanie, takže nastal tzv. shutdown federálnej vlády.
Tento shutdown - čiastočné alebo úplné zastavenie činnosti federálnej vlády spôsobené neschválením rozpočtu - je najdlhší v histórii USA. Fakt, že rozpočet nebol schválený do veľkej miery zastavil bežnú činnosť vlády, v dôsledku čoho mnohí federálni zamestnanci – vrátane leteckých dispečerov – pracujú bez mzdy, a tlak sa prenáša aj na programy potravinovej pomoci pre domácnosti s nízkymi príjmami.
