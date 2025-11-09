V prípade smrti novorodenca nariadili pitvu
Spišskonovoveskí policajti sa intenzívne venujú prípadu úmrtia novorodenca, ku ktorému malo dôjsť v nedeľu ráno v obci Bystrany.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, na zistenie presnej príčiny úmrtia nariadili vykonanie pitvy. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi už začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Všetky ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla hovorkyňa s tým, že aj vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť podrobnejšie informácie.
