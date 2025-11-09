  • Články
Bratislava
Bratislava

Nová várka podvodov: Polícia varuje pred týmito znakmi

  • DNES - 18:16
  • Bratislava
Podvodníci zasiahli so starým trikom. Polícia vystríha pred varovnými signálmi.

Polícia upozorňuje na novú várku podvodov, v rámci ktorej podvodníci využívajú starý typ podvodu. Informovala o tom na svojom Facebookovom profile.

Podľa polície podvodníci útočia na city rodičov tým, že sa vydávajú za ich deti, ktorým sa pokazil mobil, a tak si zaobstarali nový s novým číslom. „Tento podvod bol populárny pred pár mesiacmi a podvodníci teraz urobili očakávaný ťah - čakali. Po čase tento podvod opäť vytiahli v domnení, že sa naňho už "zabudlo”,“ uviedla polícia.

Znaky podvodu

Polícia v súvislosti s podvodom upresnila jeho znaky. Podvodníci spravidla kontaktujú obeť formou SMS z cudzieho čísla. V texte správy pritom nekonzistentne tykajú a vykajú, čo je podľa polície znak automaticky generovaných správ.

V SMS si obeť nájde odkaz, ktorý ju presmeruje na WhatsApp. V aplikácii sa podvodníci následne pokúsia vylákať od nej peniaze alebo údaje z platobnej karty.

„Neodpovedajte, neklikajte na odkazy a overte si správu u svojho dieťaťa cez pôvodný kontakt. Zavolajte mu,“ radí polícia na záver.

NOVÁ VÁRKA RODIČOVSKÝCH PODVODOV JE TU: ZASE SA TU HRÁ NA CITY Podvodníci opäť útočia na rodičovské city –...

Uverejnil používateľ Polícia Slovenskej republiky Sobota 8. novembra 2025
Zdroj: Info.sk, facebook.com/policiaslovakia
