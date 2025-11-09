Nová várka podvodov: Polícia varuje pred týmito znakmi
Podvodníci zasiahli so starým trikom. Polícia vystríha pred varovnými signálmi.
Polícia upozorňuje na novú várku podvodov, v rámci ktorej podvodníci využívajú starý typ podvodu. Informovala o tom na svojom Facebookovom profile.
Podľa polície podvodníci útočia na city rodičov tým, že sa vydávajú za ich deti, ktorým sa pokazil mobil, a tak si zaobstarali nový s novým číslom. „Tento podvod bol populárny pred pár mesiacmi a podvodníci teraz urobili očakávaný ťah - čakali. Po čase tento podvod opäť vytiahli v domnení, že sa naňho už "zabudlo”,“ uviedla polícia.
Znaky podvodu
Polícia v súvislosti s podvodom upresnila jeho znaky. Podvodníci spravidla kontaktujú obeť formou SMS z cudzieho čísla. V texte správy pritom nekonzistentne tykajú a vykajú, čo je podľa polície znak automaticky generovaných správ.
V SMS si obeť nájde odkaz, ktorý ju presmeruje na WhatsApp. V aplikácii sa podvodníci následne pokúsia vylákať od nej peniaze alebo údaje z platobnej karty.
„Neodpovedajte, neklikajte na odkazy a overte si správu u svojho dieťaťa cez pôvodný kontakt. Zavolajte mu,“ radí polícia na záver.
NOVÁ VÁRKA RODIČOVSKÝCH PODVODOV JE TU: ZASE SA TU HRÁ NA CITY Podvodníci opäť útočia na rodičovské city –...Uverejnil používateľ Polícia Slovenskej republiky Sobota 8. novembra 2025
V prípade smrti novorodenca nariadili pitvu
Spišskonovoveskí policajti sa intenzívne venujú prípadu úmrtia novorodenca, ku ktorému malo dôjsť v nedeľu ráno v obci Bystrany.
Polícia vyzýva na ostražitosť pri online nakupovaní v rámci Black Friday
Polícia vyzýva na ostražitosť pri online nakupovaní vzhľadom na blížiace sa obdobie akciových ponúk v rámci tzv. Black Friday.
Grendel: Premiér pri téme nárastu krádeží hodil svojich ministrov cez palubu
Kriminalita rastie nielen na základe dôsledkov „škandalóznej“ novely trestných kódexov, ale aj pre zhoršujúcu sa životnú úroveň občanov, ktorú spôsobila politika vládnej koalície, tvrdí Gábor Grendel.
Poslankyne PS navrhli vytvoriť rámec na ochranu osôb v športovom prostredí
Poslankyne Národnej rady SR za opozičné Progresívne Slovensko Natália Nash a Ingrid Kosová navrhujú zaviesť legislatívny rámec pre ochranu osôb v športovom prostredí.