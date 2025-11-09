  • Články
Bratislava

Grendel: Premiér pri téme nárastu krádeží hodil svojich ministrov cez palubu

Kriminalita rastie nielen na základe dôsledkov „škandalóznej“ novely trestných kódexov, ale aj pre zhoršujúcu sa životnú úroveň občanov, ktorú spôsobila politika vládnej koalície. Na nedeľnom brífingu to skonštatoval poslanec parlamentu Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí).

Myslí si tiež, že premiér Robert Fico (Smer-SD) svojimi vyjadreniami k tejto téme „hodil cez palubu vlastných ministrov“. Premiér podľa poslankyne Veroniky Remišovej (Slovensko - Za ľudí) priznal, že súčasná vládna moc zmenami v Trestnom zákone spôsobila zhoršenie bezpečnosti občanov.

Od ľudí vyťahujú čoraz viac peňazí, všetko zdraželo a popritom ešte zjemnili tresty za krádeže a iné majetkové trestné činy. Keď ľudia vidia, že tým hore sa nič nestane a zároveň pociťujú dôsledky takzvanej konsolidácie, v zúfalstve sa často uchyľujú ku krádežiam v obchodoch,“ myslí si Grendel. Keď Fico povedal, že sa čuduje niektorým predstaviteľom, ako sa držia novelizácie Trestného zákona, a že ak im dáta ukazujú, že sa niečo deje, majú to zmeniť, skritizoval tým podľa Grendela ministrov svojej vlády.

Premiér podľa Remišovej kolegom odkázal, aby predložili zmeny v Trestnom zákone. „Fico a jeho vláda spôsobili dramatické zhoršenie bezpečnosti obyvateľstva, za čo budú skladať účet najneskôr v najbližších voľbách. Dovtedy však vyzývam ministra Borisa Suska a ďalších spolupáchateľov týchto zmien, aby okamžite trestný zákon po ich zásahoch opravili, pretože ľudia nemôžu trpieť pod náporom zločinnosti,“ uviedla poslankyňa v stanovisku.

Fico cez víkend vyhlásil, že ak sa v praxi ukáže, že niektoré paragrafy v Trestnom zákone nefungujú a prináša to negatívny jav, treba to zrušiť. „Ak niečo nefunguje, poďme to zmeniť,“ povedal s tým, že zákon sa dá zmeniť aj v zrýchlenom režime. „Niekedy sa aj čudujem niektorým predstaviteľom, ako sa držia tej novelizácie Trestného zákona,“ uviedol premiér s tým, že sa pýtal ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), prečo sa nechajú takto „masírovať“. Ak im dáta ukazujú, že sa niečo deje, môžu so zmenami podľa Fica prísť už na najbližšej schôdzi parlamentu. Pripomenul však, že aj keď sa sprísni zákon, nevedie to páchateľov prestať s trestnou činnosťou.

Zdroj: Info.sk, TASR
