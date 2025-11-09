  • Články
Peskov: Putin nenariadil prípravy na jadrové testy

  • DNES - 17:33
  • Moskva
Peskov: Putin nenariadil prípravy na jadrové testy

Ruský prezident Vladimir Putin „nedal pokyn začať s prípravami“ jadrových skúšok, vyhlásil v sobotu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého by však Rusko mohlo byť nútené uskutočniť takéto skúšky, ak by ich vykonali Spojené štáty.

V nedeľu o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Téma jadrových skúšok bola tento týždeň témou diskusie na

zasadnutí ruskej Bezpečnostnej rady, ktorému predsedal Putin. Ruský minister obrany Andrej Belousov počas tohto zasadnutia navrhol, aby sa prípravy na skúšky jadrových zbraní na arktickom súostroví Nová Zem začali okamžite. Odkázal pritom na nedávne vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého sa USA chystajú uskutočniť jadrové testy, „keďže ich vykonávajú aj iné krajiny“.

Riaditeľ ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandr Bortnikov však poznamenal, že nie je jasné, čo mal Trump týmito slovami na mysli. Putin preto poveril ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, spravodajské služby a ďalšie štátne inštitúcie, aby predložili návrhy na možnosti príprav na jadrové skúšky. Samotný príkaz na ich začatie však nevydal, uviedla RFE/RL.

Najprv musíme pochopiť, či to vôbec potrebujeme. Musí ísť o veľmi vážne, odôvodnené a premyslené rozhodnutie – a tým sa teraz naši odborníci zaoberajú,“ objasnil Putinovo rozhodnutie Peskov v rozhovore pre štátnu televíziu VGTRK. Dodal, že Moskva zatiaľ nerozumie, čo presne americký prezident myslel tvrdením, že aj iné krajiny vykonávajú jadrové skúšky.

Presne vieme, že ani Rusko, ani Čína žiadne jadrové testy nevykonávajú,“ zdôraznil Peskov. Odmietol tiež interpretáciu nedávnych testov rakety Burevestnik a podmorského dronu Poseidon – zariadení s jadrovým pohonom – ako jadrových skúšok. Takéto tvrdenia označil za „neodborné“.

Trump koncom októbra vyhlásil, že Spojené štáty „okamžite“ začnú skúšky jadrových zbraní „na rovnakej úrovni“ ako iné štáty. V neskoršom rozhovore pre CBS News dodal, že „iné krajiny vykonávajú testy“ a že on nechce, aby USA boli „jedinou krajinou, ktorá tak nerobí“. Nepotvrdil však, že by išlo o návrat k plnohodnotným podzemným jadrovým skúškam, aké sa uskutočňovali do 90. rokov.

Peskov uviedol, že Moskva stále očakáva oficiálne vysvetlenie z Washingtonu.

RFE/RL pripomenula, že ruské vedenie od začiatku invázie ruskej armády na Ukrajinu čoraz častejšie naznačuje možnosť použitia jadrových zbraní. Podniklo aj viacero krokov smerujúcich k odstráneniu predchádzajúcich obmedzení: pozastavilo uplatňovanie zmluvy o obmedzení strategických útočných zbraní, rozmiestnilo jadrové zbrane v Bielorusku, upravilo svoju jadrovú doktrínu a hlási vývoj nových typov zbraní schopných niesť jadrové hlavice – vrátane spomínaných systémov Burevestnik a Poseidon.

Zdroj: Info.sk, TASR
