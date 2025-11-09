  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 9.11.2025Meniny má Teodor
Bratislava

Poslankyne PS navrhli vytvoriť rámec na ochranu osôb v športovom prostredí

  • DNES - 17:11
  • Bratislava
Poslankyne PS navrhli vytvoriť rámec na ochranu osôb v športovom prostredí

Poslankyne Národnej rady (NR) SR za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Natália Nash a Ingrid Kosová navrhujú zaviesť legislatívny rámec pre ochranu osôb v športovom prostredí (tzv. safeguarding).

Návrh predložili v novele zákona o športe. Vytvoriť by sa podľa nich mali účinné preventívne a reaktívne mechanizmy na predchádzanie a riešenie násilia, zneužívania, obťažovania a zanedbávania v športe.

Návrh zákona reaguje na rastúcu potrebu vytvoriť v športe bezpečné, rešpektujúce a inkluzívne prostredie pre všetkých, s osobitným dôrazom na ochranu najzraniteľnejších skupín, akými sú deti a ženy,“ uviedli poslankyne v dôvodovej správe návrhu.

PS chce zaviesť do zákona o športe definíciu pojmov ako „ochrana v športe (safeguarding)“, „bezpečné prostredie“, rôzne formy zneužívania a zanedbávania, čím by sa vytvoril základ pre ďalšie opatrenia. Zákon by tiež po novom ukladal národným športovým zväzom, klubom a iným organizáciám, ktoré pracujú s deťmi alebo zraniteľnými osobami, rôzne povinnosti. Medzi nimi napríklad povinnosť vykonať posúdenie rizík, zaviesť interné predpisy a postupy pre nahlasovanie incidentov a zaistiť bezpečný výber osôb pracujúcich s mládežou.

Podľa poslankýň je tiež potrebné stanoviť požiadavky na osoby pracujúce s deťmi, napríklad povinné overenie spôsobilosti na prácu s deťmi, preukázanie bezúhonnosti alebo povinné absolvovanie vzdelávania v oblasti ochrany v športe. V organizáciách by chceli aj zriadiť funkciu „osoby zodpovednej za ochranu“. Mala by byť prvým kontaktným bodom pre nahlasovanie podnetov, tiež by mohla poskytovať poradenstvo a zabezpečovať komunikáciu s vedením organizácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Grendel: Premiér pri téme nárastu krádeží hodil svojich ministrov cez palubu

Grendel: Premiér pri téme nárastu krádeží hodil svojich ministrov cez palubu

DNES - 17:49Domáce

Kriminalita rastie nielen na základe dôsledkov „škandalóznej“ novely trestných kódexov, ale aj pre zhoršujúcu sa životnú úroveň občanov, ktorú spôsobila politika vládnej koalície, tvrdí Gábor Grendel.

Politológ: Presúvanie návrhov na odvolanie ministrov je určite forma obštrukcie

Politológ: Presúvanie návrhov na odvolanie ministrov je určite forma obštrukcie

DNES - 15:14Domáce

Opakované presúvanie opozičných návrhov na odvolanie ministrov je forma obštrukcie zo strany parlamentnej väčšiny, tvrdí politológ.

Šutaj Eštok: Nová regulácia hazardu by nemala ísť na úkor miest a obcí

Šutaj Eštok: Nová regulácia hazardu by nemala ísť na úkor miest a obcí

DNES - 14:17Domáce

Prezidentom vetovaná novela bude predmetom pondelkovej koaličnej rady.

Záchranári zasahovali pri 12-dňovom bábätku, dieťa už nezachránili

Záchranári zasahovali pri 12-dňovom bábätku, dieťa už nezachránili

DNES - 12:53Domáce

Bábätko malo začať krvácať pri kojení, resuscitácia sa skončila neúspešne.

Vosveteit.sk
General Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisíckyGeneral Atomics odhalil novú verziu autonómneho drona Gambit: Amerika ich chce mať vo vzduchu tisícky
Wegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcieWegovy prichádza v novej forme. Pacienti schudli pätinu váhy bez jedinej injekcie
Mozog a stroj sa začínajú spájať. Mikročip od MIT sa dokáže sám dostať do tvojho mozgu a ovládať neurónyMozog a stroj sa začínajú spájať. Mikročip od MIT sa dokáže sám dostať do tvojho mozgu a ovládať neuróny
Google bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebolGoogle bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebol
Prelom, aký svet čipov nevidel. Vedci práve prekonali Mooreov zákon a čakajú nás zariadenia novej generáciePrelom, aký svet čipov nevidel. Vedci práve prekonali Mooreov zákon a čakajú nás zariadenia novej generácie
Väčšina ľudí o tejto funkcii v Androide netuší. Keď ju zapneš, získaš späť gigabajty miesta a bude ti fungovať rýchlejšieVäčšina ľudí o tejto funkcii v Androide netuší. Keď ju zapneš, získaš späť gigabajty miesta a bude ti fungovať rýchlejšie
Človek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopovČlovek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopov
Poznáme 100 najhorších hesiel, aké si môžeš zvoliť. Ak nájdeš svoje na tomto zozname, okamžite si ho zmeň!Poznáme 100 najhorších hesiel, aké si môžeš zvoliť. Ak nájdeš svoje na tomto zozname, okamžite si ho zmeň!
Ruskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dátaRuskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dáta
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP