Steinmeier varoval pred nebezpečenstvami pre demokraciu v Nemecku

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v nedeľu upozornil, že vzostup krajnej pravice a nárast antisemitizmu predstavujú pre nemeckú demokraciu rastúcu hrozbu.

Informovala o tom agentúra AFP a pripomenula, že Steinmeier svoj prejav predniesol v deň, ktorý je pre Nemecko mimoriadne významný: v roku 1918 bola v tento deň vyhlásená republika, v roku 1938 vypukli pogromy proti Židom a v roku 1989 padol Berlínsky múr.

V príhovore vo svojej oficiálnej berlínskej rezidencii Bellevue Palace Steinmeier upozornil, že „107 rokov po roku 1918, roku vyhlásenia prvej Nemeckej republiky, je naša liberálna demokracia pod tlakom. Populisti a extrémisti sa vysmievajú našim inštitúciám, otravujú verejnú diskusiu a zneužívajú strach.“

Nemecký prezident zdôraznil, že v tejto situácii „nestačí len čakať, kým búrka pominie, a nateraz sa schovať...Musíme konať. Môžeme konať!“, citovala stanica Deutsche Welle.

Podľa Steinmeiera krajne pravicoví politici a aktivisti použili „sladký jed hnevu“, aby presvedčili ľudí, že „tí hore“ sú nepriateľmi, a lákali verejnosť na „sľub autoritárskeho vedenia“ a toho, že Nemecko bude „opäť veľké“.

V tejto súvislosti Steinmeier zdôraznil, že demokrati majú v boji proti extrémizmu čo ponúknuť: „Máme zákon. Slobodu. Ľudskosť. Vedomosti o tom, kam vedie nenávisť.“

Podľa Steinmeiera „nesmie existovať žiadna politická spolupráca s extrémistami. Ani vo vláde, ani v parlamente.“

Uviedol však súčasne, že zákaz akejkoľvek politickej strany je v demokracii posledným riešením a krokom, ktorý je potrebné starostlivo preskúmať a zvážiť. Apeloval však, že „nesmieme pasívne sedieť“, keď zvažujeme takéto opatrenie.

S odkazom na udalosti z 9. novembra, ktoré Nemecko tak výrazne poznačili – , Steinmeier povedal, že tento dátum predstavuje „svetlo a tieň, najhlbšie priepasti a najšťastnejšie hodiny našich dejín“.

V súvislosti s novembrovými pogromami v roku 1938 prezident poznamenal, že antisemitizmus sa do Nemecka nevrátil, ale „vždy tu bol“.

Musíme bojovať proti antisemitizmu bez ohľadu na to, z akého smeru prichádza,“ vyzval s odkazom na rekordných 6236 antisemitských trestných činov zaznamenaných v Nemecku v minulom roku. „Je možné, že sme sa nepoučili z histórie?“ pýtal sa nemecký prezident.

Vo svojom prejave Steinmeier poukázal na nedávny vzostup krajnej pravice v podobe protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá v minuloročných februárových všeobecných voľbách získala 20,5 percenta hlasov a skončila druhá, čím víťazných kresťanských demokratov (CDU) prinútila vstúpiť do koalície s porazenými sociálnymi demokratmi.

Nový kancelár Friedrich Merz od nástupu do úradu pritvrdil svoju rétoriku o imigrácii, ale z najnovších prieskumov verejnej mienky napriek tomu vyplýva, že tábory prívržencov AfD a vládnych strán sú približne rovnaké.

Zdroj: Info.sk, TASR
