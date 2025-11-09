Barrot vyhlásil, že Francúzsko je odhodlané poraziť obchod s drogami v Európe
- DNES - 14:50
- Bogota
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot v sobotu vyhlásil, že jeho krajina je odhodlaná „poraziť“ rýchlo sa šíriaci obchod s drogami v Európe.
Uviedol to v rozhovore pre agentúru AFP počas svojej cesty do Kolumbie, kde sa má zúčastniť na summite Európskej únie a Spoločenstva krajín Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC), píše TASR.
Barrot počas svojho prejavu v prístave Puerto Antioquia na severozápade Kolumbie, kde pôsobí aj mocný drogový kartel Clan del Golfo, uviedol, že Francúzsko je „odhodlané zvíťaziť nad všetkými formami pašovania – nielen drog –, ktoré ohrozujú verejné zdravie a bezpečnosť“.
Dodal, že Paríž sa nebude nečinne prizerať „explózii obchodovania s drogami v Latinskej Amerike, Karibiku a tiež v Európe, kde je teraz vidieť nielen príliv drog, ale aj pohyb obchodníkov a zriaďovanie laboratórií“.
„Všetko toto sa musí skončiť,“ zdôraznil a dodal, že francúzska vláda plánuje otvoriť regionálnu akadémiu v Dominikánskej republike, ktorá bude školiť vyšetrovateľov a colníkov. Tí budú následne pomáhať v boji proti organizovanému zločinu. Tento vzdelávací program, plánovaný na budúci rok, sa bude realizovať v spolupráci „najmä s Kolumbiou, ktorá je najväčším svetovým producentom kokaínu“, uzavrel Barrot.
