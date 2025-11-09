  • Články
Záchranári zasahovali pri 12-dňovom bábätku, dieťa už nezachránili

  • DNES - 12:53
  • Bystrany
Záchranári zasahovali pri 12-dňovom bábätku, dieťa už nezachránili

Bábätko malo začať krvácať pri kojení, resuscitácia sa skončila neúspešne.

Záchranári zasahovali v nedeľu ráno v obci Bystrany pri Spišskej Novej Vsi. Ako informovala televízia Markíza na svojom webe, privolal ich otec 12-dňového dieťaťa po tom, ako začalo krvácať.

Lekár nevylúčil cudzie zavinenie

K náhlemu zvratu malo dôjsť pri dojčení, keď dieťaťu začala tiecť krv z nosa. Keďže dieťa nejavilo známky života, otec ho naložil do auta so snahou previezť ho do nemocnice. Operátor linky 155 ho však medzitým mal upozorniť, že k nemu smeruje sanitka.

Záchranári napokon našli otca dieťaťa na čerpacej stanici. "Muž tak vraj odstavil auto na čerpacej stanici, kde si záchranári dieťa prevzali. Resuscitácia však podľa našich informácií nebola úspešná," informuje Markíza.

Prípadom sa zaoberá polícia, obhliadajúci lekár pritom nevylúčil cudzie zavinenie. Existuje podozrenie, že bábätko zomrelo skôr.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
