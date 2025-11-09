Záchranári zasahovali pri 12-dňovom bábätku, dieťa už nezachránili
Bábätko malo začať krvácať pri kojení, resuscitácia sa skončila neúspešne.
Záchranári zasahovali v nedeľu ráno v obci Bystrany pri Spišskej Novej Vsi. Ako informovala televízia Markíza na svojom webe, privolal ich otec 12-dňového dieťaťa po tom, ako začalo krvácať.
Lekár nevylúčil cudzie zavinenie
K náhlemu zvratu malo dôjsť pri dojčení, keď dieťaťu začala tiecť krv z nosa. Keďže dieťa nejavilo známky života, otec ho naložil do auta so snahou previezť ho do nemocnice. Operátor linky 155 ho však medzitým mal upozorniť, že k nemu smeruje sanitka.
Záchranári napokon našli otca dieťaťa na čerpacej stanici. "Muž tak vraj odstavil auto na čerpacej stanici, kde si záchranári dieťa prevzali. Resuscitácia však podľa našich informácií nebola úspešná," informuje Markíza.
Prípadom sa zaoberá polícia, obhliadajúci lekár pritom nevylúčil cudzie zavinenie. Existuje podozrenie, že bábätko zomrelo skôr.
Hrozí zrušenie ŠTS? Toto tvrdí Susko
Podľa ministra spravodlivosti koncentrácia moci v jednom samostatnom orgáne moci má svoje riziká a limity.
Požiar tesárskej dielne v obci Šurianky spôsobil škodu 80.000 eur
Požiar tesárskej dielne v obci Šurianky v miestnej časti Perkovce spôsobil v sobotu majiteľovi objektu materiálnu škodu predbežne vyčíslenú na sumu 80.000 eur.
Hlas chce upraviť zákon o ochrane oznamovateľov
Oznamovateľ závažnej protispoločenskej činnosti by mohol dostať ochranu vtedy, ak sa oznámenie týka priamo zamestnávateľa.
Po zrážke s autom zahynul 29-ročný muž
Chodec prechádzal cez cestu mimo vyznačeného priechodu.