Danko: Zotrvám v pozícii, že SNS nemôže podporiť zmeny v hazarde

  • DNES - 12:43
  • Bratislava
Koaličná SNS nemôže podporiť novelu zákona o hazardných hrách. Vyhlásil to šéf SNS Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

O novele má znova rozhodovať parlament po tom, čo ju vetoval prezident Peter Pellegrini. Hazard bude podľa Danka jednou z tém pondelkovej (10. 11.) koaličnej rady. Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling Dankovi vyčítal, že SNS mohla vetovať novelu súvisiacu s hazardom ešte skôr na koaličnej rade či vláde.

Zotrvám v pozícii, že SNS takýto zákon nemôže podporiť,“ povedal Danko o vetovanej novele týkajúcej sa hazardu. Dodal, že ani poslanci Hlasu-SD by nemali novelu podporiť, keďže ju vrátil prezident Peter Pellegrini, ktorý je stále čestným predsedom Hlasu-SD. Je podľa neho prirodzené, že Smer-SD nemôže zmeniť pozíciu, keďže do vlády nominoval Rudolfa Huliaka ako ministra športu a cestovného ruchu. Debata Huliaka a ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) k hazardu bude podľa Danka pokračovať. Verí, že osobné animozity opadnú. „Musí sa do toho dostať rácio,“ skonštatoval.

Gröhling považuje za zázrak, že hlava štátu vetovala zákon týkajúci sa hazardu. Koalícia podľa neho nie je stabilná a háda sa o hazarde, nie o tom, ako pomáhať ľuďom. Je zvedavý, ako bude napokon SNS hlasovať v parlamente.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) musí podľa Danka do konca roka prísť s riešením tzv. tendra na záchranky. Dodal, že ak k tomu nevydá Hlas-SD jasné stanovisko, „dobehne ich to a zožerie“. Označil to za vážny „prúser“. Danka by zaujímalo, v akom stave je vyšetrovanie tejto veci. Celá záležitosť mu prekáža, bude sa na ňu pýtať, ale „nebude rozbíjať koalíciu“.

Šéf SaS reagoval, že táto vláda mohla už dávno zmeniť podmienky tendra. Kritizuje Šaška, že nevedel tender ani riadne vypísať, ani ho riadne zrušiť. Pripomenul, že od leta sa problém neposunul.

Reforma trestných kódexov sa podľa šéfa SNS musí vyhodnotiť, dodal však, že z hľadiska bezpečnosti na tom Slovensko nie je tak zle ako napríklad Francúzsko. Pripúšťa legislatívnu zmenu pri krádežiach. „Je tu problém, poďme ho riešiť. Ale to neznamená, že je tu koniec sveta,“ povedal. Gröhling pripomenul, že pre problémy s kriminalitou musia samosprávy zbytočne míňať peniaze. Koalícia si podľa neho musí priznať, že pri novelizácii urobila chybu.

SNS trvá na tom, že nikdy nepodporí zákaz predaja jednorazových elektronických cigariet, pretože by znamenal výpadok desiatok miliónov eur, vyhlásil Danko. Treba to podľa neho riešiť na európskej úrovni, pretože mladí si tieto cigarety kúpia v zahraničí.

Danko verí, že SNS bude do budúcna oveľa silnejšia. Vyhlásil, že nikdy nebude na kandidátke Smeru-SD a verí, že šéf Smeru-SD Robert Fico bude raz prezidentom SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čeleAmerická zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP