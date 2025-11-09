  • Články
Hrozí zrušenie ŠTS? Toto tvrdí Susko

Podľa ministra spravodlivosti koncentrácia moci v jednom samostatnom orgáne moci má svoje riziká a limity.

Zrušenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) nie je na stole. V nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 to potvrdil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Pripustil síce, že koncentrácia moci v jednom samostatnom orgáne moci má svoje riziká a limity a môže byť problematická. Úvahy o jeho zrušení však označil za dezinformácie, šírené opozičnými politikmi.

Susko rozvinul, že zamýšľať by sa dalo nad úpravou odvolacích konaní, keďže Najvyšší súd SR je aj odvolacím aj dovolacím súdom. „Je to určitá taká právna disproporcia. Ale to sú všetko úvahy, ktoré sa do budúcnosti môžu upraviť,“ podotkol.

V diskusii sa dotkli aj témy chýbajúceho sudcu na Ústavnom súde (ÚS) SR. Podľa Suska nemá aktuálne zmysel túto voľbu opakovať, keďže sa to nepodarilo už trikrát. Potvrdil však, že na ministerstve spravodlivosti (MS) je prioritou to riešiť. O kandidátoch sa podľa neho v koalícií komunikuje. Spresnil však, že zatiaľ na kandidátovi neprišlo k zhode. Problematickejšou je podľa Suska zaťaženosť ústavného súdu agendou o prieťahoch v konaní. Pripomenul, že MS už prišlo s návrhom právnej úpravy, ktorý už bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ako túto agendu presunúť na všeobecné súdy.

Susko reagoval aj na otázky o tom, prečo dodnes nezverejnil dovolacie dôvody v prípade niekdajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorému bol na základe toho prerušený výkon trestu odňatia slobody. Susko si nemyslí, že je o tejto téme vhodné diskutovať predtým, ako o dovolaní rozhodne Najvyšší súd SR. Chce mu nechať slobodné rozhodovanie bez mediálneho tlaku.

Témou diskusie bol aj problém drobnej kriminality. Susko opätovne zopakoval, že nesúvisí s novelou trestných kódexov ani so zrušením tzv. horalkového paragrafu. Kriminalita podľa neho narastá už niekoľko rokov, nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Súvisí podľa neho so životnou úrovňou, infláciou či externými vplyvmi. Zníženie výšky škody podľa neho problém nevyrieši. S odvolaním sa na obchodníkov potvrdil, že problém krádeží v obchodoch nie sú len krádeže, ale hlavne nárast agresivity. Pripomenul, že ak je pri krádeži použitá agresivita, je to automaticky trestný čin. Ozrejmil, že v krátkom čase príde rezort spravodlivosti s legislatívnym návrhom na riešenie problému drobnej kriminality. V tejto súvislosti Susko doplnil, že s ministerstvom vnútra sa dohodli na tom, že sa do priestupkového zákona zavedú tzv. drobné obecné služby.

Minister reagoval aj na kritiku návrhu Občianskeho zákonníka, podľa ktorého by v prípade zmeny pohlavia jedného z manželov došlo k automatickému zániku manželstva. Susko to označil za logický dôsledok. Argumentoval, že táto technická úprava bola potrebná, aby bol nový Občiansky zákonník v súlade s ústavou.

V súvislosti so vzťahmi v koalícií Susko vyjadril názor, že premiér Robert Fico (Smer-SD) dovedie stranu do ďalších víťazných volieb. Odpovedal tiež na otázku, či si vie si predstaviť, že by do budúcna bol predsedom Smeru-SD podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar a súčasný minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) premiérom. Povedal, že vie, avšak vylúčil, že by o tom bola v strane aktuálne diskusia.

Zdroj: Info.sk, TASR
