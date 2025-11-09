  • Články
Brusel reagoval na Trumpovu výnimku pre Maďarsko

  • DNES - 12:23
  • Budapešť/Brusel
Brusel reagoval na Trumpovu výnimku pre Maďarsko

Ciele energetickej politiky EÚ sa nemenia, potvrdila Európska komisia.

Maďarsko-americká dohoda o výnimke zo sankcií na ruské energie nemá žiadny vplyv na plán Európskej únie úplne ukončiť dovoz ruskej ropy a plynu do konca roka 2027. Európska komisia pre server portfolio.hu v nedeľu uviedla, že interpretácia rozhodnutia Washingtonu je výlučne v kompetencii Spojených štátov a nemení ciele energetickej politiky EÚ, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Zákaz dovozu ruskej ropy bol zavedený ako súčasť sankčných balíkov EÚ v roku 2022, ale Maďarsku a Slovensku bola udelená výnimka z tohto všeobecného pravidla. Podľa EK bola táto výnimka udelená s cieľom zachovať energetickú bezpečnosť dotknutých členských štátov. Obe tieto krajiny EÚ sú preto v súčasnosti oprávnené dovážať ruskú ropu.

Komisia zdôraznila, že účelom výnimky nebolo poskytnúť žiadnu hospodársku výhodu, ale zachovať kontinuitu dodávok vzhľadom na špecifickú situáciu v regióne.

Stále však podľa servera nie je jasné, ako dlho bude výnimka udelená Maďarsku zo strany USA platiť. Zatiaľ čo maďarská vláda hovorí o neobmedzenom období, americké zdroje hovoria o jednoročnej výnimke. Úradník Bieleho domu v sobotu pre agentúru Reuters potvrdil, že výnimka Maďarska zo sankcií je len na jeden rok a obsahuje aj niekoľko obmedzení.

Orbán po rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone vyhlásil, že Maďarsko získa úplnú výnimku z amerických sankcií uvalených na nákup ruských energetických produktov v prípade plynovodu Turecký prúd a ropovodu Družba.

Ide o všeobecnú a časovo neobmedzenú dohodu,“ spresnil premiér, podľa ktorého k existujúcim zdrojom dodávok plynu pridáva Budapešť nové. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó dodal, že Maďarsko môže uzavrieť päťročnú zmluvu s americkým dodávateľom na nákup skvapalneného zemného plynu.

Dostali sme neobmedzenú výnimku z amerických sankcií na dovoz ruskej ropy a zemného plynu,“ zopakoval v sobotu Szijjártó piatkové vyhlásenie Orbána. „Každý, kto tvrdí opak, nebol na rokovaní,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie.

Zdroj: Info.sk, TASR
