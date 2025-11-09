  • Články
Požiar tesárskej dielne v obci Šurianky spôsobil škodu 80.000 eur

  • DNES - 11:00
  • Šurianky
Požiar tesárskej dielne v obci Šurianky spôsobil škodu 80.000 eur

Požiar tesárskej dielne v obci Šurianky v miestnej časti Perkovce spôsobil v sobotu (8. 11.) majiteľovi objektu materiálnu škodu predbežne vyčíslenú na sumu 80.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Oheň zasiahol plochu s rozlohou približne 32 metrov štvorcových. V čase príchodu hasičov už bola časť strechy v plameňoch. „V zadnej časti objektu mal majiteľ uskladnené palivové drevo a drevený materiál, vnútri sa nachádzali drevoobrábacie stroje,“ priblížili hasiči.

Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi objektu materiálna škoda predbežne vyčíslená na sumu 80.000 eur. Vďaka rýchlemu a koordinovanému zásahu hasičov sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na ďalšie objekty,“ doplnili.

Na mieste zasahovali hasiči z Nitry, Dražoviec a Selenca, spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Veľké Zálužie a Jarok. „Použili viaceré prúdy vody za súčasného rozoberania konštrukcie strechy. Cisterny z Nitry a Selenca zabezpečovali kyvadlovú dopravu vody z obce Čakajovce,“ ozrejmili.

Zdroj: Info.sk, TASR
