Po zrážke s autom zahynul 29-ročný muž
Chodec prechádzal cez cestu mimo vyznačeného priechodu.
V sobotu (8. 11.) došlo na Levočskej ulici v Prešove k tragickej zrážke osobného auta s chodcom. Ako na Facebooku informovala prešovská krajská polícia, 29-ročný muž zomrel po tom, ako doňho vrazilo auto.
Chodec podľa polície prechádzal cez cestu mimo vyznačeného priechodu. "Nehoda sa stala na ulici Levočskej v Prešove, kde chodec prechádzal cez vozovku mimo vyznačený priechod pre chodcov. 29-ročný muž, žiaľ, zraneniam na mieste podľahol," uviedla polícia.
Za volantom auta sedel 24-ročný muž, ktorého podrobili testu na zistenie prítomnosti alkoholu a drog v organizme. Obidva mali negatívny výsledok.
"Presná príčina, ako aj okolnosti tragickej udalosti, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia.
Požiar tesárskej dielne v obci Šurianky spôsobil škodu 80.000 eur
Požiar tesárskej dielne v obci Šurianky v miestnej časti Perkovce spôsobil v sobotu majiteľovi objektu materiálnu škodu predbežne vyčíslenú na sumu 80.000 eur.
Hlas chce upraviť zákon o ochrane oznamovateľov
Oznamovateľ závažnej protispoločenskej činnosti by mohol dostať ochranu vtedy, ak sa oznámenie týka priamo zamestnávateľa.
Muž zomrel po zrážke s vlakom, premávku zastavili
Kvôli tragédii zastavili premávku na železnici.
SHMÚ varuje: Toto potrápi v nedeľu mnohé miesta na Slovensku
Výstraha platí počas nedeľného predpoludnia.