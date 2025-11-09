  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 9.11.2025Meniny má Teodor
10°Bratislava

Po zrážke s autom zahynul 29-ročný muž

  • DNES - 10:22
  • Prešov
Po zrážke s autom zahynul 29-ročný muž

Chodec prechádzal cez cestu mimo vyznačeného priechodu.

V sobotu (8. 11.) došlo na Levočskej ulici v Prešove k tragickej zrážke osobného auta s chodcom. Ako na Facebooku informovala prešovská krajská polícia, 29-ročný muž zomrel po tom, ako doňho vrazilo auto.

Chodec podľa polície prechádzal cez cestu mimo vyznačeného priechodu. "Nehoda sa stala na ulici Levočskej v Prešove, kde chodec prechádzal cez vozovku mimo vyznačený priechod pre chodcov. 29-ročný muž, žiaľ, zraneniam na mieste podľahol," uviedla polícia.

Za volantom auta sedel 24-ročný muž, ktorého podrobili testu na zistenie prítomnosti alkoholu a drog v organizme. Obidva mali negatívny výsledok.

"Presná príčina, ako aj okolnosti tragickej udalosti, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZPO
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Požiar tesárskej dielne v obci Šurianky spôsobil škodu 80.000 eur

Požiar tesárskej dielne v obci Šurianky spôsobil škodu 80.000 eur

DNES - 11:00Domáce

Požiar tesárskej dielne v obci Šurianky v miestnej časti Perkovce spôsobil v sobotu majiteľovi objektu materiálnu škodu predbežne vyčíslenú na sumu 80.000 eur.

Hlas chce upraviť zákon o ochrane oznamovateľov

Hlas chce upraviť zákon o ochrane oznamovateľov

DNES - 10:56Domáce

Oznamovateľ závažnej protispoločenskej činnosti by mohol dostať ochranu vtedy, ak sa oznámenie týka priamo zamestnávateľa.

Muž zomrel po zrážke s vlakom, premávku zastavili

Muž zomrel po zrážke s vlakom, premávku zastavili

DNES - 10:12Domáce

Kvôli tragédii zastavili premávku na železnici.

SHMÚ varuje: Toto potrápi v nedeľu mnohé miesta na Slovensku

SHMÚ varuje: Toto potrápi v nedeľu mnohé miesta na Slovensku

DNES - 8:56Domáce

Výstraha platí počas nedeľného predpoludnia.

Vosveteit.sk
Google bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebolGoogle bije na poplach. Objavil malvér, ktorý dokáže sám myslieť a meniť svoj kód. Takýto vírus tu ešte nebol
Prelom, aký svet čipov nevidel. Vedci práve prekonali Mooreov zákon a čakajú nás zariadenia novej generáciePrelom, aký svet čipov nevidel. Vedci práve prekonali Mooreov zákon a čakajú nás zariadenia novej generácie
Väčšina ľudí o tejto funkcii v Androide netuší. Keď ju zapneš, získaš späť gigabajty miesta a bude ti fungovať rýchlejšieVäčšina ľudí o tejto funkcii v Androide netuší. Keď ju zapneš, získaš späť gigabajty miesta a bude ti fungovať rýchlejšie
Človek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopovČlovek sa vyvíjal priamo pred „očami evolúcie“. Náš vývoj prebiehal najrýchlejšie zo všetkých ľudoopov
Poznáme 100 najhorších hesiel, aké si môžeš zvoliť. Ak nájdeš svoje na tomto zozname, okamžite si ho zmeň!Poznáme 100 najhorších hesiel, aké si môžeš zvoliť. Ak nájdeš svoje na tomto zozname, okamžite si ho zmeň!
Ruskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dátaRuskí hackeri Sandworm útočia na Ukrajinu novou zbraňou. Nový brutálny malvér ochromil časť priemyslu a zmazal kritické dáta
Výskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedomVýskumníci vytvorili „super-protijed“, ktorý chráni až proti 17 hadím jedom
Vedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanieVedci našli spôsob, ako oživiť zabudnuté spomienky. Tvrdia tiež, že dokážu zastaviť zabúdanie
Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čeleAmerická zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP