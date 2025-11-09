  • Články
Bratislava

Jedlé gaštany prispievajú k podpore zdravého srdcovo-cievneho systému

  DNES - 10:18
  Bratislava
Jedlé gaštany prispievajú k podpore zdravého srdcovo-cievneho systému

Jedlé gaštany sú bohaté na živiny, ktoré sa spájajú s mnohými zdravotnými výhodami. Obsahujú vitamín C či vitamíny skupiny B.

Sú tiež zdrojom rôznych minerálov i vlákniny. Prispievajú okrem iného aj k podpore srdcovo-cievneho systému. Upozornil na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na sociálnej sieti.

Gaštany dobre prispievajú k podpore zdravého srdcovo-cievneho systému tým, že draslík a horčík pomáhajú regulovať krvný tlak. Konzumáciou gaštanov podporíme zdravú funkciu mozgu, keďže sú bohaté na vitamíny skupiny B, ktoré sú priamo spojené so správnym neurologickým vývojom a funkciou. Draslík pomáha zvýšiť prietok krvi do mozgu a podporí tak zdravie nervového systému,“ poznamenali odborníci.

Poukázali na to, že jedlé gaštany obsahujú aj vlákninu. „Tá pomáha hromadiť stolicu, uľahčuje jej prechod a pomáha tak v prevencii zápchy, prispieva k pocitu plnosti, čo môže pomôcť pri regulácii hmotnosti,“ ozrejmili. Gaštany sú tiež dobré pre zdravie kostí. Pomáhajú i pri kontrole hladiny cukru v krvi. „Síce obsahujú väčšie množstvo sacharidov, avšak vláknina v nich obsiahnutá zaisťuje, že telo sacharidy vstrebáva pomaly, a tým pomáha zabrániť prudkému nárastu hladiny cukru v krvi,“ vysvetlila Natália Šranková z poradne zdravia RÚVZ.

Konzumácia jedlých gaštanov je populárna najmä v období od septembra do decembra, obzvlášť v období Vianoc. Odporúča sa ich tepelne upraviť. „Surové gaštany majú vysoký obsah trieslovín, čo môže u osôb na ne citlivých spôsobiť tráviace problémy ako podráždenie žalúdka či nevoľnosť alebo iné komplikácie, najmä u ľudí s ochorením pečene alebo obličiek,“ dodala Šranková.

Zdroj: Info.sk, TASR
