Muž zomrel po zrážke s vlakom, premávku zastavili
Kvôli tragédii zastavili premávku na železnici.
V bratislavskej Rači došlo v nedeľu ráno k tragédii. Ako informovala bratislavská krajská polícia na Facebooku, vlak smerom na zastávku Bratislava Hlavná stanica zrazil človeka. Ten zraneniam podľahol.
38-ročný muž mal podľa polície vojsť do jazdnej dráhy prichádzajúceho vlaku. "Rušňovodič zrážke nedokázal zabrániť. Muž v dôsledku zrážky utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedla polícia.
Premávku vlakov v danom úseku obojsmerne zastavili. "Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania," dodala polícia.
SHMÚ varuje: Toto potrápi v nedeľu mnohé miesta na Slovensku
Výstraha platí počas nedeľného predpoludnia.
Tragédia na cestách: Chodca zrazilo auto, zraneniam podľahol
K vážnej dopravnej nehode privolali leteckých záchranárov.
Turista pri Žiline stretol medvede, stret si nahral na mobil
Stretnutie, z ktorého by iní mali nervy, prebehlo bez väčších komplikácií.
SaS navrhuje zrušiť Žandársky zbor
Opozičná SaS chce zrušiť Žandársky zbor. Jeho existenciu považuje v súčasných podmienkach za neefektívnu, finančne neudržateľnú a nevhodnú na výkon bezpečnostných úloh v civilnom prostredí.