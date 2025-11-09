Dôsledky shutdownu v USA: viac ako 1000 letov zrušených, tisíce ďalších meškajú
- DNES - 7:01
- New York
Takzvaný shutdown - čiastočné alebo úplné zastavenie činnosti federálnej vlády spôsobené neschválením rozpočtu - čoraz viac narúša leteckú dopravu.
Podľa webovej stránky FlightAware, ktorá sleduje lety, bolo do soboty popoludnia zrušených viac ako 1000 letov a približne 4400 letov malo meškanie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Najhoršiu situáciu hlásia na medzinárodnom letisku Charlotte Douglas v Severnej Karolíne, a na medzinárodnom letisku Newark Liberty v New Jersey, ktoré je hlavnou bránou pre cestujúcich smerujúcich do New Yorku.
Tento shutdown, ktorý trvá už 39 dní a je najdlhší v histórii USA, je dôsledkom patovej situácie, ktorá vznikla medzi demokratmi a republikánmi v Kongrese ohľadom rozpočtu a jej stredobodom sú výdavky na zdravotnú starostlivosť.
Fakt, že rozpočet nebol schválený do veľkej miery zastavil bežnú činnosť vlády, v dôsledku čoho mnohí federálni zamestnanci – vrátane leteckých dispečerov – pracujú bez mzdy, a tlak sa prenáša aj na programy potravinovej pomoci pre domácnosti s nízkymi príjmami.
Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) začal obmedzovať leteckú prevádzku o približne 4 %, pričom do polovice mesiaca by sa toto obmedzenie mohlo zvýšiť až na 10 %.
V piatok bolo zrušených takmer 1000 letov a letiská hlásili dlhé rady a meškania napriek nižšiemu počtu cestujúcich, ktorý je typický pre obdobie mimo sezónu.
Republikáni a demokrati sa naďalej obviňujú z krízy, pričom sa vzájomne kritizujú, že tí druhí nechávajú verejnosť trpieť kvôli politickému zisku. Podľa prieskumov však väčšina ľudí zo zodpovednosti za vzniknutú situáciu viní prezidenta Donalda Trumpa a jeho Republikánsku stranu.
Oslobodení izraelskí rukojemníci žiadajú vrátenie tiel, ktoré zostali v Gaze
Nedávno prepustení izraelskí rukojemníci v sobotu v Tel Avive emotívne apelovali na vrátenie tiel rukojemníkov, ktoré sa stále nachádzajú v Pásme Gazy.
Muž pri práci na záhrade našiel poklad, môže si ho nechať
Kopanie bazéna sa premenilo na zárobkovú činnosť. Majiteľ záhrady si vzácny nález môže ponechať.
Biely dom obvinil BBC zo zavádzania v súvislosti s dokumentom o útoku na Kapitol
Tlačová tajomníčka Bieleho domu označila televíziu BBC za „ľavicovú propagandistickú mašinériu“.
Szijjártó: Výnimka zo sankcií USA na ruské energie pre Maďarsko je neobmedzená
Maďarsko od Spojených štátov v piatok vo Washingtone dostalo na nákup ruskej ropy a zemného plynu výnimku, ktorá nie je časovo obmedzená.