Nedeľa, 9.11.2025
Bratislava

Oslobodení izraelskí rukojemníci žiadajú vrátenie tiel, ktoré zostali v Gaze

Oslobodení izraelskí rukojemníci žiadajú vrátenie tiel, ktoré zostali v Gaze

Nedávno prepustení izraelskí rukojemníci v sobotu v Tel Avive emotívne apelovali na vrátenie tiel rukojemníkov, ktoré sa stále nachádzajú v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Je čas zachrániť všetkých, ktorí zostali v Gaze,“ uviedol Rom Braslavski, jeden z 20 rukojemníkov, ktorí sa 13. októbra vrátili do Izraela v rámci dohody o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas. „Aj keby to malo trvať 20 či 30 rokov, budeme bojovať za všetkých,“ dodal Braslavski.

Tisíce ľudí sa večer opäť zišli na Námestí rukojemníkov. Podľa Fóra rodín rukojemníkov a nezvestných sa na ňom zúčastnilo aj päť preživších rukojemníkov.

Jeden z nich, Nimrod Cohen, vyjadril presvedčenie, že Hamas presne vie, kde sa nachádzajú pozostatky ostatných rukojemníkov. „Každý deň, ktorý ubehne, je ďalším dňom, kedy jeden z nich môže zmiznúť navždy,“ citoval Cohena spravodajský web Times of Israel.

Keď bol zadržiavaný „v pekle“ v tuneloch v Gaze, jeho únoscovia mu opakovali, „že izraelský národ sa ich vzdal, že nikto nebude protestovať a bojovať za nich“. Ale v deň, keď sa vrátil domov, si uvedomil, že „všetko to boli lži“.

V Pásme Gazy sa stále nachádzajú telá piatich zabitých rukojemníkov - ide o štyroch Izraelčanov a jedného cudzieho štátneho príslušníka.

Zdroj: Info.sk, TASR
