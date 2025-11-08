  • Články
6-metrový pytón stiahol muža do vody, stratil sa pod hladinou

  • DNES - 6:21
  • Borneo
Sprievodca sa ocitol pod vodou po tom, ako ho do nej stiahol niekoľkometrový had. Zachrániť sa ho snažili ostatní členovia posádky člna.

Skúsený turistický sprievodca v Indonézii takmer prišiel o život po tom, ako ho 6-metrový pytón stiahol do vody. Incident zachytili na video ostatní členovia posádky člnu, bližšie ho opisuje portál New York Post.

Muž známy len ako Heru sa profesionálne venuje odchytu hadov. S ostatnými pasažiermi v člne sa vo videu priblížil k plazovi, ktorý oddychoval pri pobreží rieky na indonézskom ostrove Borneo.

Heru vo videu zreteľne uchopil pytóna za telo, pričom ho chytil v blízkosti jeho hlavy. Vtom sa však had začal brániť, a sprievodcu stiahol pod vodu. Po chvíli sa muž vynoril s pytónom omotaným okolo zvyšku tela a krku.

Sprievodcu sa pokúsili zachrániť dvaja muži z člnu. Jeden ho chytil za krk, druhý sa snažil odmotať jeho chvost. Napokon sa im podarilo vyslobodiť Herua, ktorý počas celého zákroku ako zázrakom neutrpel žiadne poranenia.

Posádka člnu hada nakoniec zajala a na člne si ho vyfotografovala. Pytóna však vzápätí pustili späť do vody.

Zdroj: Info.sk, DP, nypost.com, YouTube.com
