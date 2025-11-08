  • Články
Nedeľa, 16.11.2025
Bratislava

Bizarná pátracia akcia: Strateného psa našli vďaka páchnucim ponožkám

  • DNES - 21:07
  • Sacramento
93-ročný majiteľ sa znovu zišiel so svojou sučkou po tom, ako ju našli aj vďaka jeho ponožkám.

93-ročný Kalifornčan Norm Feigenbaum sa po niekoľkých dňoch znovu zišiel so svojou sučkou Sunny po tom, ako sa stratila. Ako priblížila reportáž ABC News, pri jej hľadaní poslúžili páchnuce ponožky.

K strate labradora došlo začiatkom októbra 2025, keď sa Feigenbaum vybral na nákup. Sučka Sunny pravdepodobne preskočila plot pozemku, aby nasledovala svojho pána do obchodu, no cestou sa stratila.

Keď si Feigenbaum uvedomil, že pes zmizol z domu, oslovil miestny pátrací tím Dog Days Search and Rescue so žiadosťou o pomoc. Dobrovoľníci po okolí rozvešali plagáty s podobizňou sučky, na ktoré po niekoľkých dňoch reagovala svedkyňa.

Neznáma žena podľa vlastných slov videla labradora behať v prírodnej rezervácii vyše kilometra od Feigenbaumovho domu. V rezervácii sa však voľne pohybovali kojoty a prísun vody do nej je len obmedzený. Záchranná akcia sa preto musela spoľahnúť na kreatívne prostriedky.

Pátrači spolu s Feigenbaumom vymysleli rafinovaný plán. Po okolí rezervácie rozmiestnili jeho obnosené ponožky a vytvorili z nich cestičku naspäť k jeho domu. Sunny sa ponožky veľmi zapáčili. „Za všetko vlastne vďačím asi svojim smradľavým ponožkám,“ uviedol Feigenbaum pre ABC News.

Podľa záchranárov sučku prilákal známy pach majiteľa, ktorý vycítila v ponožkách. K svojmu pánovi sa napokon vrátila len s malými poraneniami. „Operiem tie ponožky, zarámujem ich a zavesím ich na stenu,“ uviedol Feigenbaum na margo šťastného návratu svojho domáceho miláčika.

Zdroj: Info.sk, DP, YouTube.com/ABC News
