Tragédia na cestách: Chodca zrazilo auto, zraneniam podľahol
K vážnej dopravnej nehode privolali leteckých záchranárov.
Leteckí záchranári zasahovali v sobotu popoludní na ceste medzi obcami Budiš a Rudno pri Turčianskych Tepliciach. Informoval o tom portál regiony.sk, ktorému to potvrdila hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.
Podľa Hopjakovej malo na mieste osobné auto zraziť chodca. „Chodec zrazený osobným vozidlom utrpel, žiaľ, zranenia nezlučiteľné so životom. Posádka sa vrátila na svoju základňu bez pacienta,“ uviedla.
Osobné auto po zrážke skončilo prevrátené na boku.
Správu aktualizujeme.
