Biely dom obvinil BBC zo zavádzania v súvislosti s dokumentom o útoku na Kapitol
- DNES - 18:37
- Washington
Tlačová tajomníčka Bieleho domu označila televíziu BBC za „ľavicovú propagandistickú mašinériu“.
Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová obvinila televíziu BBC z „úmyselnej nečestnosti“ v súvislosti s tým, ako stanica v dokumentárnom programe Panorama vykreslila postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa k útoku na americký Kapitol zo 6. januára 2021. Televíziu označila Leavittová za „ľavicovú propagandistickú mašinériu“, informuje TASR podľa magazínu Politico.
Britská verejnoprávna televízia bola v posledných dňoch terčom kritiky za to, že zavádzala divákov spájaním záberov z rôznych častí Trumpovho prejavu z dňa, keď jeho podporovatelia násilne vtrhli do sídla amerického Kongresu vo Washingtone.
V komentári pre denník The Telegraph, ktorý bol zverejnený v piatok večer, Leavittová kritizovala BBC za to, že v programe Panorama zverejnila „selektívne upravené“ zábery z Trumpovho prejavu. Dodala, že televízna stanica „by už nemala byť hodnou času“ britských divákov. Britskí daňoví poplatníci sú „nútení platiť účet za ľavicovú propagandistickú mašinériu“, vyhlásila tlačová tajomníčka Bieleho domu.
„Tento zámerne nečestný, selektívne upravený klip BBC je ďalším dôkazom, že ide o úplne, na 100 percent falošnú správu,“ dodala Leavittová pre The Telegraph.
Trumpovi podporovatelia vtrhli do budovy Kongresu v čase, kedy tam malo byť potvrdené víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách, v ktorých Trumpa porazil. Dav podnecovaný Trumpom, ktorý usporiadal zhromaždenie na podporu svojich ničím nepodložených tvrdení o volebných podvodoch, násilne vnikol do vládneho komplexu na Kapitole. O život vtedy prišlo päť ľudí.
