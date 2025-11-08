  • Články
8.11.2025
Szijjártó: Výnimka zo sankcií USA na ruské energie pre Maďarsko je neobmedzená

Maďarsko od Spojených štátov v piatok vo Washingtone dostalo na nákup ruskej ropy a zemného plynu výnimku, ktorá nie je časovo obmedzená.

Vyhlásil to vo videu zverejnenom v sobotu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v reakcii na mediálne správy tvrdiace, že ide o výnimku platnú iba jeden rok. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Dostali sme neobmedzenú výnimku z amerických sankcií na dovoz ruskej ropy a zemného plynu,“ zopakoval Szijjártó piatkové vyhlásenie maďarského premiéra Viktora Orbána po rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Každý, kto tvrdí opak, nebol na rokovaní,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a dodal, že je oveľa jednoduchšie opýtať sa tých, ktorí na rokovaniach boli.

Pre agentúru AFP predstaviteľ Bieleho domu po rokovaniach Orbána s Trumpom uviedol, že Spojené štáty v piatok poskytli Maďarsku výnimku zo sankcií na nákup ruskej ropy a plynu na jeden rok.

Tlačová agentúra MTI pôvodne informovala, že Budapešť získa časovo neobmedzenú výnimku z amerických sankcií.

Maďarsko sa medzitým zaviazalo nakúpiť skvapalnený zemný plyn z USA v hodnote približne 600 miliónov dolárov, uviedol pre AFP po stretnutí lídrov v Bielom dome americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.

Zdroj: Info.sk, TASR
